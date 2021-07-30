黎明國小校長酒駕今遞辭呈 宜縣府：尊重並依程序簽辦

宜蘭市黎明國小校長曹議鐸今年3月酒駕，在教育界引起軒然帶大波，上周在校內群組口頭請辭職務，遭老師、家長連署慰留，盼他完成未完成的工作任務。曹議鐸截至昨日未有作為遭批「假辭」，他今天中午正式向縣政府教育處提辭呈，並表示「因情感牽絆讓我舉步維艱，但是就讓我去承擔應該負責的，感謝大家的肯定。」

曹議鐸曾榮獲特殊優良校長，在籌備校慶期間，3月26日晚間受邀吃薑母鴨，隔天凌晨開車遭警攔查酒駕，縣府第一時間做出記過、考績列乙等處分。只是，他上周在校內群組表明將辭校長一職，縣府得知也尊重其勇於承擔，卻遲未見辭呈公文，被外界質疑「假辭」。

黎明國小教師、家長會、教育基金會成員27日連署慰留，除了肯定曹議鐸在校付出，也希望他完成更換課桌、打造公共藝術等校務計畫的任務。對此，曹議鐸中午正式向縣府遞出辭呈後發聲，上周五口頭請辭時，心裡已做決定，但因情感牽絆使其舉步維艱，「選擇在最後時間點離開，不是對學校不負責，後續幾件事還是會協助完成。」

曹議鐸強調，不會捨不得校長職務，卻會捨不得黎明夥伴、孩子、家長和社區，「在人生歷程中，這是一段既辛苦又難以忘懷的時光。」他說，將會錄影跟黎明學生分享面對該事的態度。

教育處長王泓翔表示，曹校長今天中午主動遞出辭呈，縣府尊重決定，也敬佩他勇於承擔的勇氣；上午得知該校家長會、教師會和董事會力挺校長，其辦學認真獲肯定，符合遴選綜合評議結果。他認為，曹校長信守承諾、勇於承擔，是給孩子的言教和身教，予以尊重並依程序簽辦。