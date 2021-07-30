快訊

楊勇緯的「東奧奪金」九宮格哪裡有問題？可以拿大谷翔平當範例

陳時中坦言AZ、莫德納供貨吃緊 第5輪將以現貨為主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黎明國小校長酒駕今遞辭呈 宜縣府：尊重並依程序簽辦

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
曹議鐸遞出辭呈，縣府教育處表示尊重，並依程序簽辦。記者林佳彣／攝影
曹議鐸遞出辭呈，縣府教育處表示尊重，並依程序簽辦。記者林佳彣／攝影

宜蘭市黎明國小校長曹議鐸今年3月酒駕，在教育界引起軒然帶大波，上周在校內群組口頭請辭職務，遭老師、家長連署慰留，盼他完成未完成的工作任務。曹議鐸截至昨日未有作為遭批「假辭」，他今天中午正式向縣政府教育處提辭呈，並表示「因情感牽絆讓我舉步維艱，但是就讓我去承擔應該負責的，感謝大家的肯定。」

曹議鐸曾榮獲特殊優良校長，在籌備校慶期間，3月26日晚間受邀吃薑母鴨，隔天凌晨開車遭警攔查酒駕，縣府第一時間做出記過、考績列乙等處分。只是，他上周在校內群組表明將辭校長一職，縣府得知也尊重其勇於承擔，卻遲未見辭呈公文，被外界質疑「假辭」。

黎明國小教師、家長會、教育基金會成員27日連署慰留，除了肯定曹議鐸在校付出，也希望他完成更換課桌、打造公共藝術等校務計畫的任務。對此，曹議鐸中午正式向縣府遞出辭呈後發聲，上周五口頭請辭時，心裡已做決定，但因情感牽絆使其舉步維艱，「選擇在最後時間點離開，不是對學校不負責，後續幾件事還是會協助完成。」

曹議鐸強調，不會捨不得校長職務，卻會捨不得黎明夥伴、孩子、家長和社區，「在人生歷程中，這是一段既辛苦又難以忘懷的時光。」他說，將會錄影跟黎明學生分享面對該事的態度。

教育處長王泓翔表示，曹校長今天中午主動遞出辭呈，縣府尊重決定，也敬佩他勇於承擔的勇氣；上午得知該校家長會、教師會和董事會力挺校長，其辦學認真獲肯定，符合遴選綜合評議結果。他認為，曹校長信守承諾、勇於承擔，是給孩子的言教和身教，予以尊重並依程序簽辦。

曹議鐸酒駕風波在遞辭呈後告一段落，新學年度8月1日起，他將不再是黎明國小校長。教育處說明，依規定辦理後續接替或代理人選。

宜蘭市黎明國小校長曹議鐸今年3月酒駕，上周口頭請辭遭老師、家長連署慰留，今正式向縣府遞出辭呈。記者林佳彣／攝影
宜蘭市黎明國小校長曹議鐸今年3月酒駕，上周口頭請辭遭老師、家長連署慰留，今正式向縣府遞出辭呈。記者林佳彣／攝影
酒駕風波鬧大，宜蘭市黎明國小校長曹議鐸今向縣府遞辭呈。圖／取自曹議鐸臉書
酒駕風波鬧大，宜蘭市黎明國小校長曹議鐸今向縣府遞辭呈。圖／取自曹議鐸臉書

酒駕

延伸閱讀

金門高粱酒限時優惠 金酒直營門市全館折扣至8月14日

防疫隔板哪裡來 新北議員：不要造成學校、家長會壓力

特優校長酒駕喊辭獲家長慰留 曹議鐸：我早晚都會辭

情人節宅在家 FoodGo Box威靈頓牛排加頂尖調酒訂起來

相關新聞

宜縣8月3日起開放內用 林姿妙今視察飯店防疫

宜蘭縣政府本周舉辦2場座談會，向餐飲業者宣導內用防疫作為，並確定8月3日起解封開放，縣內業者蓄勢待發準備中。縣長林姿妙今...

黎明國小校長酒駕今遞辭呈 宜縣府：尊重並依程序簽辦

宜蘭市黎明國小校長曹議鐸今年3月酒駕，在教育界引起軒然帶大波，上周在校內群組口頭請辭職務，遭老師、家長連署慰留，盼他完成...

饒慶鈴前往議會未戴口罩遭檢舉 饒：不好示範會繳罰鍰

台東縣長饒慶鈴今天前往議會做「紓困振興與熱氣球嘉年華」專案報告，未料，她有1分鐘時間未戴口罩，被議員檢舉。饒慶鈴說：「她...

富貴市場危樓前車鑑 基隆調和市場漏水嚴重爭取改善

基隆市調和市場調和市場3樓樓頂漏水，導致3樓天花板已經有多處崩塌，經評估改善經費共要240萬元。議員張淵翔表示，富貴市場...

明降級後首周末恐湧人車潮 基隆管制、分流及停車看這

明天是降級後第一個周末假日，各地風景區及知名景點恐出現大量車潮及人潮，基隆市外木山、和平島、潮境公園、海科館恐擠爆，警方...

台東發現全國首例野生「黃喉貂」染狂犬病！

台東今年6月11日發現1隻傷病野生「黃喉貂」，未料，治療後仍不治，日前經家畜衛生試驗所確診為全國首例野生黃喉貂感染狂犬病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。