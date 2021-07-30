快訊

指考地理／台灣缺水入題 「暈渲圖」首次命題考生覺得陌生

饒慶鈴遇陳情未戴口罩 議員檢舉衛生局研議處置

中央社 / 台東縣30日電

台東縣長饒慶鈴今天前往台東縣議會專案報告時，遭遇民眾聚集陳情。台東縣議員林參天檢舉，饒慶鈴從下車到進入會議室約5分鐘時間都未戴口罩。台東縣衛生局將研議如何處置。

饒慶鈴今天前往台東縣議會向縣議員專案報告「疫後經濟振興方案」，其中包括宣布台東熱氣球活動時間，但有20餘名民眾前往陳情，希望今年暫停活動；警方動員10餘名警力到現場。

陳情民眾看到饒慶鈴下車立即趨前陳情，警方趕緊前往隔離人群，饒慶鈴未接受陳情連署書。

林參天指出，饒慶鈴從下車到進入台東縣議會會議室約5分鐘時間都未戴口罩，引起在旁維護秩序員警尷尬，在會議室的議員也相當緊張，議會及縣府人員則私底下抱怨。會議結束後，他立即向台東縣警察局及台東縣衛生局檢舉。

對於是否取締饒慶鈴未戴口罩，台東縣警察局回應「請大家遵守防疫，會加強宣導」，針對有部分公務員及民眾未戴口罩部分，目前為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2級警戒，應遵循中央流行疫情指揮中心規定於公共場所依規定戴口罩，共同努力防疫。

台東縣衛生局長黃明恩表示，目前只要群聚及在公共場所就必須戴口罩，有關饒慶鈴未戴口罩一事，還要研判當時情況，決定是否開罰。

台東 饒慶鈴 口罩

延伸閱讀

熱氣球8月中登場 饒慶鈴拒接民眾反對連署書

疫情警戒降級 台東托嬰中心恢復收托

台東縣疫苗覆蓋率29.6% 綠島更達44%

舉重／女神郭婞淳27日出賽 台東縣府將直播賽事集氣

相關新聞

台東發現全國首例野生「黃喉貂」染狂犬病！

台東今年6月11日發現1隻傷病野生「黃喉貂」，未料，治療後仍不治，日前經家畜衛生試驗所確診為全國首例野生黃喉貂感染狂犬病...

富貴市場危樓前車鑑 基隆調和市場漏水嚴重爭取改善

基隆市調和市場調和市場3樓樓頂漏水，導致3樓天花板已經有多處崩塌，經評估改善經費共要240萬元。議員張淵翔表示，富貴市場...

明降級後首周末恐湧人車潮 基隆管制、分流及停車看這

明天是降級後第一個周末假日，各地風景區及知名景點恐出現大量車潮及人潮，基隆市外木山、和平島、潮境公園、海科館恐擠爆，警方...

基隆百年古蹟白米甕砲台修復 觀測所鐵堡軍事情境復原

有百餘年歷史的基隆市定古蹟白米甕砲台，市府去年6月修復再利用，工程近日即將完工，以砲台本體原有工法修復，特別的是，將觀測...

台東熱氣球池上首航 鹿野爭取回鍋

降為二級警戒，台東熱氣球嘉年華活動辦或不辦仍引發關注，縣府依規畫昨在池上鄉牧野渡假村舉辦「FLY FOR TAIWAN為...

花蓮下月金針花季 人車總量管制

花蓮金針花季下月中展開，目前花開約1成，縣府農業處與當地農會、針農開會研商，為兼顧防疫與觀光，花季期間上山人車將採總量管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。