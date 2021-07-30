饒慶鈴遇陳情未戴口罩 議員檢舉衛生局研議處置

台東縣長饒慶鈴今天前往台東縣議會專案報告時，遭遇民眾聚集陳情。台東縣議員林參天檢舉，饒慶鈴從下車到進入會議室約5分鐘時間都未戴口罩。台東縣衛生局將研議如何處置。

饒慶鈴今天前往台東縣議會向縣議員專案報告「疫後經濟振興方案」，其中包括宣布台東熱氣球活動時間，但有20餘名民眾前往陳情，希望今年暫停活動；警方動員10餘名警力到現場。

陳情民眾看到饒慶鈴下車立即趨前陳情，警方趕緊前往隔離人群，饒慶鈴未接受陳情連署書。

林參天指出，饒慶鈴從下車到進入台東縣議會會議室約5分鐘時間都未戴口罩，引起在旁維護秩序員警尷尬，在會議室的議員也相當緊張，議會及縣府人員則私底下抱怨。會議結束後，他立即向台東縣警察局及台東縣衛生局檢舉。

對於是否取締饒慶鈴未戴口罩，台東縣警察局回應「請大家遵守防疫，會加強宣導」，針對有部分公務員及民眾未戴口罩部分，目前為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2級警戒，應遵循中央流行疫情指揮中心規定於公共場所依規定戴口罩，共同努力防疫。

台東縣衛生局長黃明恩表示，目前只要群聚及在公共場所就必須戴口罩，有關饒慶鈴未戴口罩一事，還要研判當時情況，決定是否開罰。