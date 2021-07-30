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富貴市場危樓前車鑑 基隆調和市場漏水嚴重爭取改善

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆調和市場頂樓漏水議員爭取改善。圖／議員張淵翔提供
基隆調和市場頂樓漏水議員爭取改善。圖／議員張淵翔提供

基隆市調和市場調和市場3樓樓頂漏水，導致3樓天花板已經有多處崩塌，經評估改善經費共要240萬元。議員張淵翔表示，富貴市場就是因為小病不治，現在才遭到封閉變危樓，甚至可能會被拆除，他將會盡力爭取改善工程經費，希望在年底前完成改善。

砂子里代理里長陳文生反映，調和市場3樓樓頂漏水，導致3樓天花板已經有多處崩塌，損壞輕鋼架是小，3樓是里民活動中心、里辦公處及社區發展協會公同使用的空間，每天有很多里民使用，更是大型活動與婚宴舉辦的場所，修繕這些危險的地方刻不容緩。

議員張淵翔今天說，昨與市府現勘後，決定慎重其事，委請建築師協助提出規畫設計書圖，初步評估將分別施作屋頂改善工程約130萬、天花板改善工程約52萬，加上廢棄物清運、工程善後及工程相關管理與保險費用等預計約240萬元的經費。

張淵翔說，市中心的富貴市場就是因為小病不治，所以現在才遭到封閉甚至可能會被拆除，他將會盡力爭取這次調和市場3樓與屋頂的改善工程經費，並督促耐震補強與外牆防漏的工程趕緊進行計畫變更與預算追加，期待今年年底能有一個安全無慮且嶄新的調和市場。

目前耐震補強工程因評估不符現況而中斷，正辦理計畫變更與預算的追加作業中，日前攤商請張淵翔協調先將市場正面超前施作完成，否則，這次變更作業已經延宕工程1年之久，市場生意會受到更嚴重的影響。

基隆調和市場頂樓漏水議員爭取改善。圖／議員張淵翔提供
基隆調和市場頂樓漏水議員爭取改善。圖／議員張淵翔提供
基隆調和市場頂樓漏水議員爭取改善。圖／議員張淵翔提供
基隆調和市場頂樓漏水議員爭取改善。圖／議員張淵翔提供

漏水 崩塌 基隆

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