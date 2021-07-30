熱氣球8月中登場 饒慶鈴拒接民眾反對連署書

台東縣長饒慶鈴今早前往台東縣議會報告「疫後經濟振興方案」，向縣議員宣布台東熱氣球活動8月14日登場。民眾欲陳情反對，饒慶鈴拒收連署書。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒在7月27日降為2級，台東熱氣球嘉年華活動是否舉辦，以及舉辦的形式如何，台東縣政府始終未對外明確表示。饒慶鈴今天前往台東縣議會向縣議員專案報告「疫後經濟振興方案」。

池上鄉民林建宏等人帶著池上鄉352份「陳情連署書」當面遞交給饒慶鈴，建議台東縣政府今年暫停熱氣球活動。林建宏表示，暫停舉辦不會影響全國民眾對台東在地文化觀光，更不會對品牌有所損失，所以建議在疫情未穩定控制下，不要貿然在池上辦理大型活動。

不過，饒慶鈴未接受連署書，也未回應陳情民眾訴求，逕行進入會議室閉門報告，警方現場管制，除縣議員和議會工作人員外，其他人不得進入。

饒慶鈴報告中提到，熱氣球活動將在8月14日登場，持續到9月12日，活動場地在鹿野高台，同時部分繫留活動移到池上牧野渡假村。