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台東發現全國首例野生「黃喉貂」染狂犬病！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東林區管理處人員今年6月11日發現1隻傷病野生「黃喉貂」（圖為非感染黃喉貂），未料，治療後仍不治，日前經家畜衛生試驗所確診為全國首例野生黃喉貂感染狂犬病。圖／取自農委會林務局官網
台東林區管理處人員今年6月11日發現1隻傷病野生「黃喉貂」（圖為非感染黃喉貂），未料，治療後仍不治，日前經家畜衛生試驗所確診為全國首例野生黃喉貂感染狂犬病。圖／取自農委會林務局官網

台東今年6月11日發現1隻傷病野生「黃喉貂」，未料，治療後仍不治，日前經家畜衛生試驗所確診為全國首例野生黃喉貂感染狂犬病。縣府動物防疫所不敢大意，啟動狂犬病防疫注射。

動物防疫所指出，林管處人員於海端鄉林道發現的1隻傷病野生黃喉貂，送往池上野灣野生動物保育協會治療，但仍傷重不治，經家畜衛生試驗所確診染狂犬病，成為全國首例。

除發現黃喉貂感染狂犬病，卑南鄉及成功鎮也發現各1件鼬獾陽性確診病例。台東縣年初至今已有3例野生動物感染狂犬病，因此，避免感染擴散，8月1日起全面免費犬、貓注射狂犬病疫苗

動物防疫所表示，犬、貓注射疫苗自8月1日起至明年12月31日止，由動物防疫所及16個鄉鎮市公所實施接種，原100元疫苗注射費用全部免收，民眾盡快帶家中有犬、貓施打。

農業處長許家豪說，面對狂犬病疫情，民眾遵守「二不一要」原則，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物注射狂犬病疫苗。

他強調，犬、貓未注射，可依動物傳染病防治條例規定可處飼主新台幣3萬元以上15萬元以下之罰鍰。民眾若無法配合時間帶寵物注射疫苗，可自行到獸醫診療機構付費注射。

避免狂犬病疫情擴散，台東縣政府動物防疫所自8月1日起，啟動狂犬病防疫注射。圖／台東縣政府提供
避免狂犬病疫情擴散，台東縣政府動物防疫所自8月1日起，啟動狂犬病防疫注射。圖／台東縣政府提供

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