基隆百年古蹟白米甕砲台修復 觀測所鐵堡軍事情境復原

有百餘年歷史的基隆市定古蹟白米甕砲台，市府去年6月修復再利用，工程近日即將完工，以砲台本體原有工法修復，特別的是，將觀測所鐵堡進行情境復原，維持軍事地景功能，有完整步道可貫通上山，把基隆燈塔、白米甕砲台及球子山燈塔等串接起來，打造成西岸重要的觀光廊帶。

文化局長陳靜萍今天說，白米甕砲台即將修復完成，透過解說牌示系統更新，整合古蹟風貌，並進一步揭開基隆西岸神秘面紗。

文化局表示，白米甕砲台原名為「白米甕堡壘」，1902建成，是日治時期「基隆要塞」10座堡壘砲台之一，更為基隆要塞中最早完成配砲的堡壘砲台。屬於四砲位一字排開的「4門編成」混凝土及石造混合的露天砲台，並配備英制阿姆斯脫朗8吋後膛鋼砲。

去年6月市府進行古蹟修復工程，把原有的庫房整修成為服務中，公共廁所也整建完成，涼亭、砲台坡道日式欄杆仿作及全區欄杆檢修。以砲台本體原有工法修復，採再利用原則，維持軍事地景，修復特色為將觀測所鐵堡進行情境復原，。

市府藉由文化局古蹟修復計畫、都發處山海步道系統等計畫，把環狀廊帶串接起來，並接上球子山燈塔，讓民眾可以從基隆燈塔走到球子山燈塔，完成「一日雙塔」。

市長林右昌說，整修完成後車子可停山下，有完整步道可貫通上山，透過古蹟修復、山海步道等系列計畫，把當地包括基隆燈塔、白米甕砲台及球子山燈塔等串接起來，打造成為西岸重要的觀光步道。