基隆市北聖宮捐防疫物資到消防最前線 局長回贈感謝狀

基隆市北聖宮、北聖慈善協會防疫期間分4次捐贈物資給消防局，消防局長陳龍輝專程前往北聖宮參拜，並致贈感謝獎，感謝北聖宮協助第一線救護人員安全防護裝備，對抗疫情威脅。

消防局今天表示，防疫期間獲得捐助防疫物資，讓第一線救護人員有完善的安全防護裝備。防疫警戒雖已降級，消防弟兄仍未鬆懈，執行救災救護勤務仍嚴守各項防疫要求。

北聖宮熱心公益，疫情嚴峻期間，主委江永華、副主委鄭秀卿及北聖宮志工，分4次共捐贈捐贈N95口罩4,440個、隔離衣6,500件、防護衣1,500件、髮帽1萬個、腳套1萬雙、長鞋套5千雙給消防局。