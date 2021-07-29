快訊

評／我們曾以「台灣」參加奧運？中華台北正名的可能性

數學甲難題解析／近三年最簡單！補教估頂標增10分 2題非選解答看這

基隆高規格托嬰服務及加開孕婦疫苗專診 準媽媽：貼心

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆高規格托嬰服務及加開孕婦疫苗專診。記者游明煌／攝影
基隆高規格托嬰服務及加開孕婦疫苗專診。記者游明煌／攝影

基隆市長林右昌今天巡視安樂托嬰中心防疫情況，還到基隆長庚視察孕婦疫苗接種情形，期許疫情趨緩之際，藉完善防疫指引、提高疫苗涵蓋率，帶領大家逐步回歸正常生活。一名準媽媽說，孕婦疫苗專診很貼心。

林右昌今天先到安樂托嬰中心，林右昌巡視教室內空氣清淨機及紫外線消毒燈，他說「市府下重本，讓教室環境殺菌，用最高規格維護孩子健康安全」。

林右昌指出，從本土疫情三級警戒以來，基隆市公私立托嬰中心共９家，皆「停班不停托」，一直都持續進行收托服務。隨著警戒降為二級，基隆市訂定完善防疫指引。

在健康管理上，隨時掌握每位收托嬰兒及教職員的健康狀況，每日收托前，都會確實量體溫及注意健康狀況。場所管理提供酒精消毒噴霧機、空氣清淨機及紫外線消毒燈，確保環境空氣流通。

基隆市日前已完成托嬰中心教職員疫苗接種，施打率超過9成，少數因個人因素未施打疫苗者，也都固定進行快篩確保安全無虞。

林右昌隨後到基隆長庚醫院，在院長賴旗俊陪同下，巡視專診動線及孕婦接種疫苗情形，還和現場夫婦分享陪產經驗。

林右昌表示，基隆市之前已開放6間醫療院所幫孕婦施打疫苗，後來有很多媽媽們反映疫苗開瓶人數要湊齊，造成預約困難，感謝基隆長庚貼心安排，開專診協助集中施打，動線都非常順暢。

賴旗俊指出，孕婦因為有等待足夠人數開瓶的困擾，市長貼心請院方協助，這次為了協助孕婦施打疫苗，院方將施打區從戶外移到室內，座位安排上，也讓陪同家人能坐在一起，提供孕婦完善的施打疫苗環境。

基隆高規格托嬰服務及加開孕婦疫苗專診。記者游明煌／攝影
基隆高規格托嬰服務及加開孕婦疫苗專診。記者游明煌／攝影
基隆高規格托嬰服務及加開孕婦疫苗專診。記者游明煌／翻攝
基隆高規格托嬰服務及加開孕婦疫苗專診。記者游明煌／翻攝
基隆高規格托嬰服務及加開孕婦疫苗專診。記者游明煌／攝影
基隆高規格托嬰服務及加開孕婦疫苗專診。記者游明煌／攝影

疫苗 基隆 孕婦

延伸閱讀

施政滿意度全國第4 林右昌：道路交通進步最多全國第2

中央配多少打多少 林右昌：基隆此波尚未發現疫苗大幅短缺

小天晉8強傳影片市長學長加油 林右昌：挺進4強拿金牌

夜市開出首張罰單 林右昌：友善來基隆消費但別搞破壞

相關新聞

基隆高規格托嬰服務及加開孕婦疫苗專診 準媽媽：貼心

基隆市長林右昌今天巡視安樂托嬰中心防疫情況，還到基隆長庚視察孕婦疫苗接種情形，期許疫情趨緩之際，藉完善防疫指引、提高疫苗...

大轉彎！台東鹿野鄉不再反對舉辦熱氣球嘉年華

連續10年在台東鹿野鄉舉辦的熱氣球嘉年華活動，因疫情關係，原本要求停辦的鹿野鄉，今天鄉長李國強代表鄉民宣稱「希望熱氣球持...

「懸缺」逾4個月 三星地區農會總幹事今遴聘

宜蘭縣三星地區農會總幹事「懸缺」4個半月，今天遴聘終於出爐，特別的是，登記候聘3人是一家人，分別為哥哥、姊姊和弟弟。大同...

花蓮金針花季下月中旬迎賓 為防疫將管制上山人數

花蓮金針花季將於下月中展開，目前花開約1成，縣府農業處與當地農會、針農開會研商，為兼顧防疫與觀光，花季期間上山人車將採總...

花蓮新箭瑛大橋通車 遇難老師遺族盼新橋守護居民

1977年颱風來襲，花蓮溪水暴漲沖毀便橋，鳳林鎮山興國小老師張箭、鄧玉瑛為到校上課，冒險渡河，卻不幸溺斃，犧牲換來箭瑛大...

施政滿意度全國第4 林右昌：道路交通進步最多全國第2

遠見雜誌今天公布縣市長施政滿意度調查，基隆市長林右昌施政分數及市長施政滿意度皆為全國第四，較前一年度名次上升一名，在非六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。