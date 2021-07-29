基隆高規格托嬰服務及加開孕婦疫苗專診 準媽媽：貼心
基隆市長林右昌今天巡視安樂托嬰中心防疫情況，還到基隆長庚視察孕婦疫苗接種情形，期許疫情趨緩之際，藉完善防疫指引、提高疫苗涵蓋率，帶領大家逐步回歸正常生活。一名準媽媽說，孕婦疫苗專診很貼心。
林右昌今天先到安樂托嬰中心，林右昌巡視教室內空氣清淨機及紫外線消毒燈，他說「市府下重本，讓教室環境殺菌，用最高規格維護孩子健康安全」。
林右昌指出，從本土疫情三級警戒以來，基隆市公私立托嬰中心共９家，皆「停班不停托」，一直都持續進行收托服務。隨著警戒降為二級，基隆市訂定完善防疫指引。
在健康管理上，隨時掌握每位收托嬰兒及教職員的健康狀況，每日收托前，都會確實量體溫及注意健康狀況。場所管理提供酒精消毒噴霧機、空氣清淨機及紫外線消毒燈，確保環境空氣流通。
基隆市日前已完成托嬰中心教職員疫苗接種，施打率超過9成，少數因個人因素未施打疫苗者，也都固定進行快篩確保安全無虞。
林右昌隨後到基隆長庚醫院，在院長賴旗俊陪同下，巡視專診動線及孕婦接種疫苗情形，還和現場夫婦分享陪產經驗。
林右昌表示，基隆市之前已開放6間醫療院所幫孕婦施打疫苗，後來有很多媽媽們反映疫苗開瓶人數要湊齊，造成預約困難，感謝基隆長庚貼心安排，開專診協助集中施打，動線都非常順暢。
賴旗俊指出，孕婦因為有等待足夠人數開瓶的困擾，市長貼心請院方協助，這次為了協助孕婦施打疫苗，院方將施打區從戶外移到室內，座位安排上，也讓陪同家人能坐在一起，提供孕婦完善的施打疫苗環境。
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