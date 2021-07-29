大轉彎！台東鹿野鄉不再反對舉辦熱氣球嘉年華

連續10年在台東鹿野鄉舉辦的熱氣球嘉年華活動，因疫情關係，原本要求停辦的鹿野鄉，今天鄉長李國強代表鄉民宣稱「希望熱氣球持續在鹿野鄉升空」，讓今年邁入第11年的熱氣球嘉年華活動，可望繼續在鹿野高台登場。

李國強說，當初會反對熱氣球舉辦，主要是因疫情嚴峻，加上全台疫苗施打率不高，鄉民反映為了健康把關，建議他向縣府要求停辦活動，而非反對在鹿野鄉舉辦；如今警戒降為2級，疫苗持續施打，鹿野鄉也滾動調整，在防疫措施完備的情況下，不反對停辦熱氣球活動。

他說，畢竟熱氣球活動在鹿野鄉生根10年，幾乎和熱氣球畫上等號，熱氣球也維繫著整個鄉的經濟產業，他和7千名鄉民非常歡迎熱氣球，鹿野鄉已滾動調整，希望縣府也能滾動調整，讓熱氣球在鄉內持續升空。

台東熱氣球嘉年華活動原訂7月4日登場，受疫情影響延後，7月9日縣府與鄉鎮視訊會議上，李國強代表鄉親建議希望縣府停辦熱氣球嘉年華活動，縣議會也在上月定期會中表決通過三級警戒降為二級再舉辦，未料，中央日前宣布防疫降級，熱氣球嘉年華有望舉辦，但因原本舉辦地點鹿野鄉反對，使得縣府辦與不辦仍未確定。