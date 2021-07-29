「懸缺」逾4個月 三星地區農會總幹事今遴聘

宜蘭縣三星地區農會總幹事「懸缺」4個半月，今天遴聘終於出爐，特別的是，登記候聘3人是一家人，分別為哥哥、姊姊和弟弟。大同辦事處課員李智遠獲聘後表示，出於選戰策略，找來有意服務農民的兄姊，3人也都通過資格審查參加遴聘，最後他獲得8名理事同意票，於選後走馬上任。宜蘭縣長林姿妙也送上賀聯恭賀。

三星地區農會選舉兩派對決「變天」，今年3月12日召開理、監事會，由在野派拿下兩職，而當權派績優總幹事謝志旭未獲續聘，今天舉行第2輪總幹事遴聘作業。其實，該農會總幹事20年前也曾懸缺，時間約4個月。

此次新任總幹事登記候聘3人，分別為李智遠、他哥哥李安祺，以及姊姊李慧娟；9位理事中，除了1人全反對，其餘8名皆同意遴聘李智遠成為第12屆總幹事。李智遠說，「全家都有意願為三星地區農會來服務，這次選舉策略應該是全台農會首創。」他強調，3人都有符合資格審查。