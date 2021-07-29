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「懸缺」逾4個月 三星地區農會總幹事今遴聘

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
三星地區農會總幹事「懸缺」4個半月，今天遴聘結果出爐，由李智遠獲聘。記者林佳彣／攝影
三星地區農會總幹事「懸缺」4個半月，今天遴聘結果出爐，由李智遠獲聘。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣三星地區農會總幹事「懸缺」4個半月，今天遴聘終於出爐，特別的是，登記候聘3人是一家人，分別為哥哥、姊姊和弟弟。大同辦事處課員李智遠獲聘後表示，出於選戰策略，找來有意服務農民的兄姊，3人也都通過資格審查參加遴聘，最後他獲得8名理事同意票，於選後走馬上任。宜蘭縣長林姿妙也送上賀聯恭賀。

三星地區農會選舉兩派對決「變天」，今年3月12日召開理、監事會，由在野派拿下兩職，而當權派績優總幹事謝志旭未獲續聘，今天舉行第2輪總幹事遴聘作業。其實，該農會總幹事20年前也曾懸缺，時間約4個月。

此次新任總幹事登記候聘3人，分別為李智遠、他哥哥李安祺，以及姊姊李慧娟；9位理事中，除了1人全反對，其餘8名皆同意遴聘李智遠成為第12屆總幹事。李智遠說，「全家都有意願為三星地區農會來服務，這次選舉策略應該是全台農會首創。」他強調，3人都有符合資格審查。

李智遠今年46歲，畢業於聯合工專（現為聯合大學）機械工程科，1997年考上三星地區農會﹐隔年任職，服務迄今23載，「所有的工作我都做過。」李智遠一路從基層做起，大隱、大同、大洲、福山共4個辦事處通通待過，熟悉農會大小業務、經營狀況。他表示，將帶領農會團隊，開創三星地區六級農業產業，要當農民永遠的好厝邊。

李智遠獲聘三星地區農會第12屆總幹事，縣長林姿妙等人也送上賀聯。記者林佳彣／攝影
李智遠獲聘三星地區農會第12屆總幹事，縣長林姿妙等人也送上賀聯。記者林佳彣／攝影

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