花蓮金針花季下月中旬迎賓 為防疫將管制上山人數

花蓮金針花季將於下月中展開，目前花開約1成，縣府農業處與當地農會、針農開會研商，為兼顧防疫與觀光，花季期間上山人車將採總量管制，初步朝平日2000人、假日5000人上限規畫，業者呼籲遊客屆時配合防疫措施，開心賞花。

花蓮有玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山兩大金針山，每年在縣府補助下總留花面積約70公頃，每年8月起有一個多月花期，吸引成千上萬的國內外遊客上山呼吸新鮮空氣，欣賞美麗的金黃花海。

今年因為缺水，加上疫情影響，金針花季較往年晚，預計8月14日到9月21日展開。

縣府農業處近日積極密集和農會、業者溝通，確認防疫措施，也達成花季期間採人數總量管制的共識。

農業處長吳昆儒說，往年金針花季，平日上山遊客約5、6000人，假日更高達數萬人。考量疫情將配合降載，朝平日2000人、假日5000人方向規畫，屆時赤科山、六十石山會同步實施。

赤科山社區發展協會理事長林德昌、總幹事李光濱，以及玉溪地區農會總幹事蔡宗翰、鎮代周鑾英、觀音里長陳金寶等人今天會勘，確認將在赤科山產業道路約1公里處的松村農莊設置管制點。

吳昆儒表示，今年花季防疫措施有3點，除了總量管制，另外就是熱區管制及落實實聯制。在花開最多的熱區，會設置告示牌，提醒遊客室外人數要在100人以下，避免群聚，業者也會規勸；另外，業者都會合落實實聯制、內用設置隔板、梅花座等。

除了實體賞花，縣府、玉溪地區等農會也透過線上方式，像是規畫商品箱、和租車業者合作等，協助花農行銷產品。

赤科山協會總幹事李光濱說，對於花季，業者既期待又怕受傷害，赤科山花海園區很廣，呼籲遊客遵守防疫規範，維持戶外安全距離，避免群聚，拉開賞花距離