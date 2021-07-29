花蓮新箭瑛大橋通車 遇難老師遺族盼新橋守護居民

1977年颱風來襲，花蓮溪水暴漲沖毀便橋，鳳林鎮山興國小老師張箭、鄧玉瑛為到校上課，冒險渡河，卻不幸溺斃，犧牲換來箭瑛大橋。後因舊橋破損進行改建工程，今天舉行新橋通車典禮，張箭的兒子張立何說，感謝政府設置橋梁改善兩地交通，也相信新橋能守護用路人的安全。

立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚、鳳林鎮長蕭文龍等人出席新橋通車典禮，率眾在烈陽下，一起走完長960公尺、寬9公尺新橋，橋梁設計為雙塔結構的脊背橋，雙手合十的橋塔造型，象徵2位老師守護通行的人車，而舊橋將結合箭瑛公園及自行車道，紀念2人的英勇作為。

傅崐萁表示，當年2位老師，為河東子弟教育不辭辛勞涉溪，不幸在颱風天罹難，感謝前總統蔣經國當時立刻撥款興建箭瑛大橋，40多年以後，因為這座橋只到河床的一半，安全性不足，因此時任花蓮縣政府建設處長鄧明星，集中所有資源，興建箭瑛大橋新橋，成為現代化大橋，讓鳳林鎮河東河西的居民緊密連結，也讓地方觀光發展有更安全的道路。

張箭老師的大兒子張立何、鄧玉瑛的弟弟鄧明光今天都出席，在大學兼任講師的張立何說，縣府大力支持地方建設，照顧鳳林河川兩岸的居民，有安全回家的路，新橋很堅固，代表家屬感謝縣政府、民意機關的幫忙。

鄧玉瑛的弟弟鄧明光則表示，姊姊因涉水上課遇難，後來興建水泥橋，讓鳳林鎮、山興里居民有便利的交通，相信新橋會帶給居民更安全、便利的交通道路，謝謝各單位的努力與協助。