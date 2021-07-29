施政滿意度全國第4 林右昌：道路交通進步最多全國第2

遠見雜誌今天公布縣市長施政滿意度調查，基隆市長林右昌施政分數及市長施政滿意度皆為全國第四，較前一年度名次上升一名，在非六都縣市中排名第二，林右昌，這次在道路交通面向更是進步最多，全國第二。

林右昌說，除感謝市政團隊的努力，更要謝謝所有基隆市民的託付與肯定。從104年上任以來，施政階段漸漸進入豐收期，今年各項建設將陸續完工，屆時基隆城市的蛻變，市民絕對眼見為憑，親身感受整個城市翻天覆地的變化，市民的光榮感不再只是願景，更是「看得到摸得到用得到」的實際建設。

遠見雜誌調查顯示，林右昌施政分數為 75.9分(全國排名第四)，星等為 4.5 顆星 (最高 5 顆星)；在縣市長施政滿意度的部分，林右昌滿意度為79.4%，全國第四。

林右昌表示，市府團隊不斷的努力，也獲得市民的肯定與支持，讓市府在這次遠見雜誌「全國縣市長施政滿意度調查」排名，由過去吊車尾的名次，逐年向上提升到前段班的亮眼成績。

「過去基隆常被人家叫爛路王，民眾抱怨很多，但最近幾年市府的改善已看到成果」，林右昌說，在八大面向施政表現的部分，道路與交通面向排行全國第二，進步最多。6年來，市府不斷努力改善本市道路品質，已完成的道路工程，包括中山一、二路拓寬工程及月眉路都市計畫道路改善拓寬等工程。

示範道路計畫中，仁一路、信一路、孝二路、中正路、義一路、實踐路、調和街、暖碇路及麥金路等路段，改善本市道路優化工程及人行與車輛用路空間；交通方面，除了交通號誌電桿下地等建設，市府近日也向中央爭取「智慧運輸系統發展建設計畫」，降低交通事故的發生。市長林右昌說：「道路及交通品質提升，是市府全力關注的政策，才能在這次調查道路與交通建設面向上，展現優異成果，獲得市民支持與肯定。」