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花蓮二代箭瑛大橋通車 殉職老師遺族滿滿感謝

中央社 / 花蓮縣29日電

花蓮縣鳳林鎮箭瑛大橋是紀念44年前因公殉職老師張箭、鄧玉瑛，因舊橋老舊、狹窄，縣府爭取經費興建二代橋梁，將兩名老師精神化為雙手合十意象，今天正式通車，遺族滿滿感謝。

箭瑛大橋位在花46線鄉道，橫跨花蓮溪，連結鳳林鎮山興里與鳳林鎮市區，民國66年因便橋遭暴漲溪水沖毀，兩名老師為了到校上課，冒險涉溪不幸殉職，時任行政院長蔣經國隔年興建「箭瑛大橋」，是花蓮第一座水泥橋。

箭瑛大橋守護鳳林鎮民已逾40年，因橋寬不足、橋墩毀損嚴重，前花蓮縣政府建設處長鄧明星，也是殉職教師鄧玉瑛的哥哥，提案重建二代大橋，提供更安全的道路，108年動工興建。

新的二代大橋建在舊橋北端，採雙塔造型脊背橋，橋長960公尺、橋寬9公尺，中間塔高23公尺，以雙手合十的造型紀念兩名老師，並保留舊橋兩座橋墩及部分橋面。

花蓮縣長徐榛蔚指出，二代箭瑛大橋興建計畫獲第九河川局、花東基金經費支持，斥資新台幣4.5億元經費，要感謝的人很多，也喊話無黨籍立委傅崐萁繼續在中央爭取花蓮大橋、永豐大橋及學田大橋整建工程。

新箭瑛大橋今天啟用，花蓮縣府舉辦通車典禮，場面溫馨。張箭兒子張立何、鄧玉瑛家屬鄧明光等人到場，他們感謝政府全力支持，直呼新橋更堅固、安全，可以繼續守護當地居民進出。

行政院 徐榛蔚 傅崐萁

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