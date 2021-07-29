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二度獲評五星縣長 徐榛蔚感謝支持與縣民分享榮耀

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚繼前年後，今年再獲評五星縣長。圖／縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚繼前年後，今年再獲評五星縣長。圖／縣政府提供

《遠見雜誌》今天公布全台縣市長施政滿意度調查，花蓮縣長徐榛蔚繼前年之後，二度榮獲五星，八大施政面向滿意度77.2%，是全台第一，她感恩鄉親肯定，要共享這分榮耀。

《遠見雜誌》連續27年執行「縣市長施政滿意度調查」，今年一共訪問1萬4321名各縣市民眾，除了各縣市長的滿意度、不滿意度，也針對教育、環保、警政治安、道路及交通、消防及公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業共8個面向，深入檢測地方政府競爭力。

遠見表示，調查時間是今年3月2日至4月16日，由於5月中疫情進入三級警戒，因此延後到疫情趨緩，今天才揭曉成績。

根據這項調查，花蓮縣是台灣本島非六都中唯二的五星縣市，八大面向施政滿意度77.2%，與連江縣並列第一，不滿意度也比去年少了0.4%。從八大面向來看，環保滿意度高達81.7%，是全國之冠，教育滿意度也有77.3%。另外觀光休閒81.2%為非六都第二名，警政治安84%全國第三、消防與公共安全82.6%全國第二。

在疫情時刻艱困獲得五星榮耀，徐榛蔚感謝鄉親肯定。她說，自己一直秉持以民意為依歸，並將打造「國際智慧城市，觀光友善花蓮」列為施政目標，過去1年來，縣府團隊日以繼夜努力，府會和諧、與13鄉鎮市公所及村里鄰長全力支持，願將這份美好榮耀與全體縣民共享。

遠見雜誌今天揭曉縣市長施政滿意度調查結果，花蓮縣長徐榛蔚獲評五顆星。圖／遠見提供
遠見雜誌今天揭曉縣市長施政滿意度調查結果，花蓮縣長徐榛蔚獲評五顆星。圖／遠見提供
花蓮縣長徐榛蔚繼前年後，今年再獲評五星縣長。圖／縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚繼前年後，今年再獲評五星縣長。圖／縣政府提供

疫情 徐榛蔚

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