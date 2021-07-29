夜市開出首張罰單 林右昌：友善來基隆消費但別搞破壞

停業2個多月後，基隆廟口夜市及愛四路夜市前天重新開張，2天下來都有不少人潮，市府昨晚加強稽查，發現愛四路夜市有1攤商未沒有依照防疫指引戴面罩，規勸後仍未改善，依傳染病防制法當場開出第一張告發單。市長林右昌今天說，有少數的害群之馬不守規矩，歡迎大家溫柔友善的來基隆消費，但不要來搞破壞。

林右昌上午說，基隆市採取的是二級「加強版」的管理措施，歡迎大家溫柔友善的來基隆消費，但不要來搞破壞。大家應共同珍惜好不容易得到的防疫成果，所有人都無法接受，所有人都在守規矩繼續做防疫，但有少數的害群之馬不守規矩。

林右昌表示，這兩天的確發現部分攤商沒有落實2罩1套，昨晚產發處已開出第一張罰單，因有不少外縣市遊客來基隆，市府已在所有廟口夜市和愛四路夜市入口加大警示，歡迎大家來基隆消費，但一定要守規矩，否則將依違反傳染病防治法告發，處3千到1萬5千元罰鍰，如果不守規矩就開罰，包括攤商和民眾。

市府產業發展處說，民眾若在夜市邊走邊吃可直接開罰；另攤商若沒有設置隔板或未落實「雙罩一套」等防疫措施，會先勸導要求改善，未改善就開罰。