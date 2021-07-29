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台東利稻防疫管制至8/15 嘉明湖栗松溫泉禁入

中央社 / 台東縣29日電

全國疫情警戒降為2級，台東海端鄉利稻部落會議決議，部落管制站繼續防疫管制至8月15日止，民宿、商家、名產店配合仍停業；嘉明湖、戒茂斯、栗松溫泉不開放登山客進入。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國疫情警戒7月27日到8月9日從3級降為2級，台東原鄉部落陸續解封；不過南橫公路上的利稻部落公告，為延續守護部落的決心，部落管制站繼續防疫管制措施至8月15日止。

部落會議主席邱強永表示，部落自主防疫管制站從5月18日起設站至今，都是部落族人義務擔任防疫志工，部落幹部輪流值夜哨，全村出動守護族人健康，「防疫工作同村一命」。

利稻部落民宿、商家、名產店也配合部落防疫管制站，繼續停業至8月15日。

部落防疫指揮官、利稻村長古金福指出，在外縣市工作讀書族人要回部落，要跟防疫小組申請，並傳快篩證明給村長，防疫小組審核通過後才可以回部落，並在家自主管理7天。部落幹部也積極宣導協助族人預約申請疫苗接種，符合資格族人盡快施打疫苗。

部落農事外派工、南橫東段工程人員持篩檢證明自主管理10天以上，可自行至部落商家購買生活用品，避免至部落走動。

古金福表示，疫情期間，部落山難救援隊也配合部落防疫措施管制出勤，利稻部落傳統領域嘉明湖、戒茂斯、栗松溫泉暫不開放登山客進入。

疫情 南橫 疫苗

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