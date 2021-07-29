台東熱氣球嘉年華定案？ 縣府：明天正式對外說明
台東熱氣球嘉年華活動傳出時間、地點定案？時間為8月14日至9月12日，地點一樣為鹿野高台，不過，縣府交通及觀光發展處長余明勳說，這都是備案之一，明天會正式對外說明。
余明勳說，這幾天縣府與地方鄉鎮積極討論熱氣球嘉年華活動相關問題，當中地方鄉親及業者提出許多不同意見，縣府都納入活動舉辦的參考，畢竟防疫優先的情況下，任何活動的舉行都不能草率。
他說，至於舉辦的時間點和地點，都是備案的考慮之一，任何可能性都有，但仍需做最後的研議評估，結果明天會正式對外說明，希望大家靜待結果，也能多支持、鼓勵縣府的努力。
另針對今天早上HELLO KITTY熱氣球首航祈福儀式活動，相關通知細節未能完備惹議，余明勳也向媒體鞠躬道歉，他說，「所有通知上的細節錯誤，是他個人的疏失，將會檢討改進」。
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