快訊

為拚觀光「加料」歷史？他考證澎湖「南進指揮所」奇談

台2線瑞芳段1聯結槽車追撞3車 雙向交通中斷大塞車

台東熱氣球嘉年華定案？ 縣府：明天正式對外說明

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
針對今天早上HELLO KITTY熱氣球首航祈福儀式活動，相關通知細節未能完備惹議，縣府交通及觀光發展處長余明勳（中）起身向媒體鞠躬道歉。記者尤聰光／攝影
針對今天早上HELLO KITTY熱氣球首航祈福儀式活動，相關通知細節未能完備惹議，縣府交通及觀光發展處長余明勳（中）起身向媒體鞠躬道歉。記者尤聰光／攝影

台東熱氣球嘉年華活動傳出時間、地點定案？時間為8月14日至9月12日，地點一樣為鹿野高台，不過，縣府交通及觀光發展處長余明勳說，這都是備案之一，明天會正式對外說明。

余明勳說，這幾天縣府與地方鄉鎮積極討論熱氣球嘉年華活動相關問題，當中地方鄉親及業者提出許多不同意見，縣府都納入活動舉辦的參考，畢竟防疫優先的情況下，任何活動的舉行都不能草率。

他說，至於舉辦的時間點和地點，都是備案的考慮之一，任何可能性都有，但仍需做最後的研議評估，結果明天會正式對外說明，希望大家靜待結果，也能多支持、鼓勵縣府的努力。

另針對今天早上HELLO KITTY熱氣球首航祈福儀式活動，相關通知細節未能完備惹議，余明勳也向媒體鞠躬道歉，他說，「所有通知上的細節錯誤，是他個人的疏失，將會檢討改進」。

台東熱氣球嘉年華活動傳出時間、地點定案？時間為8月14日至9月12日，地點一樣為鹿野高台，不過，縣府交通及觀光發展處長余明勳說，這都是備案之一，明天會正式對外說明。記者尤聰光／攝影
台東熱氣球嘉年華活動傳出時間、地點定案？時間為8月14日至9月12日，地點一樣為鹿野高台，不過，縣府交通及觀光發展處長余明勳說，這都是備案之一，明天會正式對外說明。記者尤聰光／攝影

熱氣球嘉年華 台東

延伸閱讀

台東熱氣球嘉年華轉池上升空 部分鄉民反彈

台東HELLO KITTY熱氣球 今祈福首航

台東熱氣球嘉年華反彈聲浪大 辦不辦縣府鬆口研議

防疫降級台東熱氣球嘉年華辦不辦？縣府今回應：未確定

相關新聞

台東HELLO KITTY熱氣球 今祈福首航

台東縣政府於今早在池上鄉牧野渡假村舉辦「FLY FOR TAIWAN為台灣而飛」HELLO KITTY熱氣球的祈福首航，...

3任軍艦艦長退役「牛將軍」變解說員 20多年來上山下海

基隆海科館有一位人稱「牛伯伯」資深志工牛永源，他擔任解說員是總是笑咪咪地很有親切感，其實他大有來頭，曾經擔任3任海軍軍艦...

基隆臨港人行道全封 路人挨著圍籬照走人車爭道亂象

基隆市忠一路臨港人行道和海洋廣場，是民眾前往火車站、公車總站的人行通道，現因國門廣場和海洋廣場擴大工區範圍，人行道全面封...

台東熱氣球嘉年華定案？ 縣府：明天正式對外說明

台東熱氣球嘉年華活動傳出時間、地點定案？時間為8月14日至9月12日，地點一樣為鹿野高台，不過，縣府交通及觀光發展處長余...

花蓮新農兵橋 明年8月完工

花蓮市農兵橋橋齡逾半世紀，因橋面下陷、多處龜裂被列為危橋，獲嘉邑行善團出資改建，總工程經費為4500萬元，橋梁寬度從6....

亮麗橘世代／艦長退休當導覽志工 談船艦如數家珍

基隆海洋科技博物館裡，有位人稱「牛伯伯」的資深導覽志工牛永源，解說時是總是笑咪咪，親切感十足。他其實大有來頭，曾是3任海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。