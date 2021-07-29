聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆臨港人行道全封 路人挨著圍籬照走人車爭道亂象
基隆市忠一路臨港人行道和海洋廣場，是民眾前往火車站、公車總站的人行通道，現因國門廣場和海洋廣場擴大工區範圍，人行道全面封閉。有些民眾仍習慣走「原路」，出現挨著工地圍籬步行，人車爭道亂象。警方呼籲民眾繞道，確保交通安全。
基市府推動國門廣場工程打通「內港第一排」，原有的海洋廣場第1、2期區域也全面整建，翻新內港人行與人本空間。
民眾過去往來內港東、西岸多走愛一路、忠一路臨港人行道，海洋廣場前期施工仍可行走，7月下旬擴大工區範圍後，原有海洋廣場及人行道都已架設圍籬封閉，在9月中旬工程完工前，禁止行人通行。
警方發現，過去這幾天仍有民眾貪圖方便，依然從仁二路公車循環站穿越中正高架橋下斑馬線，再沿忠一路旁圍籬，經由車道走向火車站、國光客運站或公車總站，形成人車爭道景象。
基隆市警局表示，市府都發處已在工區周邊路口，設置「路障」及行人導引牌面，提醒民眾繞道通行，並指示行人行走方向，請民眾配合遵循，避開施工區域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言