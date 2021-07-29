基隆臨港人行道全封 路人挨著圍籬照走人車爭道亂象

基隆市忠一路臨港人行道和海洋廣場，是民眾前往火車站、公車總站的人行通道，現因國門廣場和海洋廣場擴大工區範圍，人行道全面封閉。有些民眾仍習慣走「原路」，出現挨著工地圍籬步行，人車爭道亂象。警方呼籲民眾繞道，確保交通安全。

基市府推動國門廣場工程打通「內港第一排」，原有的海洋廣場第1、2期區域也全面整建，翻新內港人行與人本空間。

民眾過去往來內港東、西岸多走愛一路、忠一路臨港人行道，海洋廣場前期施工仍可行走，7月下旬擴大工區範圍後，原有海洋廣場及人行道都已架設圍籬封閉，在9月中旬工程完工前，禁止行人通行。

警方發現，過去這幾天仍有民眾貪圖方便，依然從仁二路公車循環站穿越中正高架橋下斑馬線，再沿忠一路旁圍籬，經由車道走向火車站、國光客運站或公車總站，形成人車爭道景象。