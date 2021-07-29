台東熱氣球嘉年華轉池上升空 部分鄉民反彈

台東熱氣球嘉年華過去在鹿野高台舉辦，今年因疫情，遭鹿野鄉長李國強拒絕，縣府轉覓池上，在部分池上鄉民反彈聲浪中，縣府今天在池上牧野渡假村舉行「為台灣而飛」活動。

台東縣政府上午6時在台糖池上牧野渡假村舉辦「FLY FOR TAIWAN為台灣而飛」活動，放飛數個熱氣球；但入口處警方戒備管制，抗議民眾不得其門而入。

帶著陳情書到場的池上鄉民林建宏說，縣府不願接受民眾陳情，連傾聽基層聲音都不願意，為什麼拿池上來做實驗犧牲品，鹿野都以安全為由拒絕，池上為何要接受。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒在7月27日降為2級，台東縣政府表示，特別在今天舉行「FLYFOR TAIWAN為台灣而飛」活動，此次活動採線上直播的方式進行，未開放民眾入場，除了讓日前被疫情中斷的HELLO KITTY熱氣球首航完成首度自由飛，還有全新的台東彩虹球及設計師沙布喇．安德烈設計的曙光球一齊升空。

縣府特別邀請台東布農族代表的博愛浸信會牧師邱德福在現場祝禱。

縣長饒慶鈴表示，10年前熱氣球帶給台東希望，讓台東藉著熱氣球徹底蛻變，成為全球旅客都肯定的最好客目的地。在台灣疫情降級的時刻，期待熱氣球再次帶給台灣希望，並且為社會帶來正面能量。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，熱氣球嘉年華受到全國民眾的期待和矚目，台東的觀光產業也亟需振興，但在疫情尚未完全穩定之前，一切仍應以防疫優先為最高原則。透過這次活動，邀請全國民眾在線上一同為台灣祈福。