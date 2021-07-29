台東HELLO KITTY熱氣球 今祈福首航

台東縣政府於今早在池上鄉牧野渡假村舉辦「FLY FOR TAIWAN為台灣而飛」HELLO KITTY熱氣球的祈福首航，由於正值疫情二級警戒，因此，活動採線上直播方式，與世界連結同步分享。

縣長饒慶鈴說，雖然今年熱氣球嘉年華活動舉辦時間至今尚未定案，不過，縣府仍努力希望用不同形式完成任務，敬請大家拭目以待；今天HELLO KITTY熱氣球的祈福首航，能為台灣帶來正面能量。

今天早上6點，台灣7顆熱氣球在池上鄉牧野渡假村展球升空，配合二級防疫措施，活動未邀請民眾參加，全程採線上直播方式公開，其中HELLO KITTY球、彩虹球及曙光球均首次亮相，成為現場亮點。