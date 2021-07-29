快訊

槍桿下的運動員：緬甸奧運隊兩難「夢想換正義」？

復工前先接種！ Google、臉書要求「回辦公室前打疫苗」

台東HELLO KITTY熱氣球 今祈福首航

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
HELLO KITTY熱氣球首航，順利緩緩升空。圖／台東縣政府提供
HELLO KITTY熱氣球首航，順利緩緩升空。圖／台東縣政府提供

台東縣政府於今早在池上鄉牧野渡假村舉辦「FLY FOR TAIWAN為台灣而飛」HELLO KITTY熱氣球的祈福首航，由於正值疫情二級警戒，因此，活動採線上直播方式，與世界連結同步分享。

縣長饒慶鈴說，雖然今年熱氣球嘉年華活動舉辦時間至今尚未定案，不過，縣府仍努力希望用不同形式完成任務，敬請大家拭目以待；今天HELLO KITTY熱氣球的祈福首航，能為台灣帶來正面能量。

今天早上6點，台灣7顆熱氣球在池上鄉牧野渡假村展球升空，配合二級防疫措施，活動未邀請民眾參加，全程採線上直播方式公開，其中HELLO KITTY球、彩虹球及曙光球均首次亮相，成為現場亮點。

縣府交通及觀光發展處長余明勳說，今年熱氣球嘉年華因地點和時間尚未確定，所以是否能舉辦還是未知數，也有可能取消，但會用不同形式來呈現，辦與不辦，靜待最後的結果後，再對外宣布。

台東縣政府於今早在池上鄉牧野渡假村舉辦「FLY FOR TAIWAN為台灣而飛」HELLO KITTY熱氣球的祈福首航。圖／台東縣政府提供
台東縣政府於今早在池上鄉牧野渡假村舉辦「FLY FOR TAIWAN為台灣而飛」HELLO KITTY熱氣球的祈福首航。圖／台東縣政府提供

熱氣球嘉年華 直播 疫情

延伸閱讀

疫情警戒降級 台東托嬰中心恢復收托

台東縣疫苗覆蓋率29.6% 綠島更達44%

舉重／女神郭婞淳27日出賽 台東縣府將直播賽事集氣

台東熱氣球嘉年華反彈聲浪大 辦不辦縣府鬆口研議

相關新聞

3任軍艦艦長退役「牛將軍」變解說員 20多年來上山下海

基隆海科館有一位人稱「牛伯伯」資深志工牛永源，他擔任解說員是總是笑咪咪地很有親切感，其實他大有來頭，曾經擔任3任海軍軍艦...

台東HELLO KITTY熱氣球 今祈福首航

台東縣政府於今早在池上鄉牧野渡假村舉辦「FLY FOR TAIWAN為台灣而飛」HELLO KITTY熱氣球的祈福首航，...

花蓮新農兵橋 明年8月完工

花蓮市農兵橋橋齡逾半世紀，因橋面下陷、多處龜裂被列為危橋，獲嘉邑行善團出資改建，總工程經費為4500萬元，橋梁寬度從6....

亮麗橘世代／艦長退休當導覽志工 談船艦如數家珍

基隆海洋科技博物館裡，有位人稱「牛伯伯」的資深導覽志工牛永源，解說時是總是笑咪咪，親切感十足。他其實大有來頭，曾是3任海...

亮麗橘世代／牛永源當解說員 不讓人生歸零

「當艦長和解說志工，是很不一樣的人生體驗。」牛永源很愛爬山，他建議，退休後不能讓自己閒著，要活就要動，心態要調整，並學習...

佛光會助宜蘭 又捐2座智慧防疫門

國內疫情期間，企業、社會團體伸援挺防疫。國際佛光會中華總會先前曾捐大批防疫物資予宜蘭縣政府，再度捐贈2座總價90萬的智慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。