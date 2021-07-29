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3任軍艦艦長退役「牛將軍」變解說員 20多年來上山下海

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
朱永源在海科館當導覽志工，他十分親切，解說引人入勝。圖／牛永源提供
朱永源在海科館當導覽志工，他十分親切，解說引人入勝。圖／牛永源提供

基隆海科館有一位人稱「牛伯伯」資深志工牛永源，他擔任解說員是總是笑咪咪地很有親切感，其實他大有來頭，曾經擔任3任海軍軍艦的艦長，少將退役20多年來，他到過多個國家風景區擔任解說員，目前在國立海洋科技博物館當導覽志工，說起海上的故事、軍艦、魚雷引人入勝，不管海上還是陸上的生態，他都如數家珍。

以前在艦上對阿兵哥下命令，一個口令一個動作，現在當解說員要引起民眾的興趣，否則沒人要理，所以他得要提供有趣又實用的內容，心態要調整才能持之以恆。

海科館8個館的解說員，今年72歲的牛永源都考到。他講起潮間帶的生物，還有海洋的生物種類，還有淨灘的重要性，都頭頭是道，有如海科館「活字典」。

牛永源海軍經歷30年，當過3任艦長，當年中船成立後幫海軍建的第一艘軍艦綏江艦，他是第一任艦長，那時是民國68年，主要擔任近海偵巡、警戒、護漁、緊急搜救、目標查證、支援緝私及各項演訓任務。後來派過居庸艦長、洛陽艦長。

牛永源奉命在法國監造拉法葉軍艦，平安將軍艦駛回台灣，升為少將，民國88年時，他50歲少將退休。愛爬山的他，選擇退休不能讓自己閒著，覺得在山上空氣好又可運動是最好的選擇，展開人生的第二春。

退伍那年他就去國家公園當志工，去過東北角、陽明山、雪壩國家公園等當解說志工。多在遊客中心介紹遊客怎麼玩及生態導覽，7年多前到基隆的國立海洋科技博物館。

「因為當志工前都會培訓，通過了可以認證，我可以獲得很多知識，再來介紹給別人，自己也可以運動筋骨，頭腦也有收穫 」，是他當志工的理由，以前在海上，現在在陸上體驗不同的生活，也學習和人的互動，更增長很國家公園、海洋科技與生態、淨灘等知識。

牛永源說，他是學魚雷出身，也很有興趣，他講起魚雷、軍艦、造艦的故事，總讓民眾聽得津津有味，沒人說得比他更深入。

基隆是個海洋城市，不管是艦艇、輪船、遊艇或各式的漁船均可看到，牛永源說起軍艦行船也有禮儀引人好奇，在朱伯伯身上，大家可挖出很多「寶」，是很難得聽到的海上船艦知識。還有魚雷都讓很多人追根究底，他都言無不盡，用有趣初淺的方式解說。

牛永源說起這難得一見的海上特有禮儀，軍艦相遇時資深與資淺的判定，通常以艦長或駐艦長官的年班或派駐日期爲判斷，資淺艦以船艦哨笛一長聲向資深艦致意，而雙方船艦也藉由吹「哨笛」2長聲進行敬禮或答禮。而兩艦甲板以上人員聞哨音及口令詞後，均應面向敬答禮方向立正與舉手答禮，「哨笛」是做為船隻行進間的溝通與交流相遇之禮。

朱永源在海軍30年，曾經擔任3任軍艦的艦長，少將退役。圖／牛永源提供
朱永源在海軍30年，曾經擔任3任軍艦的艦長，少將退役。圖／牛永源提供
基隆海科館有一位人稱「牛伯伯」資深志工牛永源，很有親切感。圖／牛永源提供
基隆海科館有一位人稱「牛伯伯」資深志工牛永源，很有親切感。圖／牛永源提供
基隆海科館有一位人稱「牛伯伯」資深志工牛永源，很有親切感。圖／牛永源提供
基隆海科館有一位人稱「牛伯伯」資深志工牛永源，很有親切感。圖／牛永源提供
基隆海科館有一位人稱「牛伯伯」資深志工牛永源，很有親切感。圖／牛永源提供
基隆海科館有一位人稱「牛伯伯」資深志工牛永源，很有親切感。圖／牛永源提供
朱永源目前在海科館從事導覽志工，對海洋生態解說很有興趣。圖／牛永源提供
朱永源目前在海科館從事導覽志工，對海洋生態解說很有興趣。圖／牛永源提供
牛永源退伍後曾去國家公園當志工，東北角、陽明山、雪壩國家公園等都當過解說員。圖／牛永源提供
牛永源退伍後曾去國家公園當志工，東北角、陽明山、雪壩國家公園等都當過解說員。圖／牛永源提供
牛永源退伍後當志工20多年，他覺得可以運動，也讓自己知識更豐富，收獲很大。圖／牛永源提供
牛永源退伍後當志工20多年，他覺得可以運動，也讓自己知識更豐富，收獲很大。圖／牛永源提供

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