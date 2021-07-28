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基隆愛四路夜市重開張 攤商沒戴面罩市府開首張罰單

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆愛四路夜市重開張，攤商沒戴面罩市府開首張罰單。記者游明煌／翻攝
基隆愛四路夜市重開張，攤商沒戴面罩市府開首張罰單。記者游明煌／翻攝

全國警戒降級後，基隆市廟口夜市及愛四路夜市昨天重新開張，昨天和今天人潮都不少，部分攤商和民眾防疫未到位，市府稽查人員今天晚上加強稽查，發現愛四路夜市有1攤商未沒有依照防疫指引戴面罩，規勸後仍未改善，已依傳染病防制法當場開出第一張告發單，移請衛生局裁處。

市府產業發展處長黃健峰晚間說，民眾若在夜市邊走邊吃可直接開罰；另攤商若沒有設置隔板或未落實「雙罩一套」等防疫措施，會先勸導要求改善，未改善就開罰。都將依傳染病防治法，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

配合國內防疫等級降為二級，已休市長達70多天的基隆廟口夜市及愛四路夜市，昨天凌晨零時起正式恢復營業。市府宣布加強版防疫指引，提出攤商2罩1套、夜市中路禁止設攤、全面實聯制、隔板梅花座等10項防疫措施。

開放發現有部分攤商拿下面罩、隔板使用不當等缺失，已告知夜市自治會改善。市府呼籲，民眾到夜市仍需做好防疫，消費結帳前請出示實聯制簡訊給攤商確認，也需遵守防疫指引，包括全程配戴口罩、不得邊走邊吃等規定，市府將會排班稽查，針對未符合防疫的民眾開單告發。

夜市 基隆 實聯制

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