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基隆廟口、愛四路夜市邊走邊吃 市府：開單告發

中央社 / 基隆28日電
基隆廟口夜市復市，入夜後人潮增加，部分攤位出現排隊人龍。聯合報系資料照片／記者邱瑞杰攝影
基隆廟口夜市復市，入夜後人潮增加，部分攤位出現排隊人龍。聯合報系資料照片／記者邱瑞杰攝影

基隆廟口和愛四路夜市復市第2天，仍有少數消費者邊走邊吃，部分攤商未落實「雙罩一套」。市府表示，即日起若在夜市邊走邊吃將開單告發，攤商違反防疫指引則先勸導要求改善。

基隆市長林右昌今天說，市府推出加強版的防疫指引，總是有少數人未遵守，昨天復市首日，姑且認定是無心之過，市府會加強宣導。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降到第2級警戒，是大家好不容易共同努力的成果，應該要珍惜，不要因為少數人的輕忽，破壞好不容易得到的機會。

林右昌指出，台灣是民主的國家，其實不需要什麼事情都要用罰的，疫情已發生1年多，不是剛發生，而且本土疫情已2個多月，大家應該都非常清楚相關防疫動作，不該做的事情就不要做，不要當害群之馬。

不過，下午仍有攤商未落實「雙罩一套」（面罩、口罩、手套）防疫措施，也有少數消費者口渴拉上口罩喝飲料，還有民眾邊走邊吃，夜市晚間7時許湧入許多人潮，民眾都有遵守防疫規定戴上口罩，市府也派員在入口處宣導落實實聯制。

市府產業發展處表示，即日起，民眾若在夜市邊走邊吃，將依傳染病防治法，處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，而攤商若沒有設置隔板或未落實「雙罩一套」等防疫措施，會先開出勸導單要求改善，屆時若未改善將予以開罰。

林右昌說，處罰是最後的手段不是目的，希望大家都能遵照防疫指引，把個人的防護工作做好，也照顧別人的健康和安全。

夜市 疫情 口罩

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