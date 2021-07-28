疫情減班載客大降 基隆市公車241駕駛薪資大減三分之一

全國自5月起三級警戒，目前降為二級，疫情期間基隆市公車班次大減載客數驟降，基隆市公共汽車管理處工會陳情，駕駛員不符合中央各項困補貼方案申請，請救救可憐的「公車駕駛員」，薪資驟降三分之一，生活困難，建請市府專案補貼。市府表示，短少是加班費及獎金，下周起就會調整班次， 載客量已從最低的一成，升到昨天的五成，逐步慢慢復原中。

基隆市公共汽車管理處工會理事長朱志德陳情指出，公車處駕駛員責無旁貸配合市府政策，加强公車消毒，服務市民增設防疫專車、疫苗專車等。但薪資驟降三分之一，配合公車處減班休息，薪資所得減損三分之一以上，約1萬到1萬5千元，讓第一線駕駛已難以應付生活所需。

工會指依規定出勤扣全勤獎金，因為減班載客量大幅降低，造成勤奮獎金的嚴重減少，連同正常的出勤上班，全勤獎金也被扣的所剩無幾，認為不合理。

工會指出，薪資結構長期不合理，薪資結構調整問題，因疫情險惡而更顯出它的不合理性，勢必要調整以符合現況，而公車處駕駛員均不符合中央各項困補貼方案之申請，請救救這群可憐的「公車駕駛員」。

王醒之接獲陳情表示，基隆市公車駕駛疫情期間勉力維持交通基礎運能，但處境卻宛如紓困孤兒，一方面無法符合交通部的申請資格，二方面在地方也沒辦法得到協助，日前公車處發放6月份薪資，大部分駕駛薪資收入都受疫情影響，嚴重者不但收入減少約三分之一，就算駕駛完全依規定出勤，連全勤獎金也被扣，顯然不太合理。

王醒之指出，因為薪資大幅縮水，連同影響平均工資計算，如減班狀況持續，換算為勞工退休金後可能會失血20萬元，已經引發適用勞退舊制駕駛的退休潮；後續公車處人力調度也會是新的問題，根本解決之道應該是立即檢討駕駛薪資結構。

市府公車處長陳新埤說，因為疫情減少班次，但都維持工時每日最少8小時，並周休二日，加班費就會減少，另外，因票務收入減少，導致獎金大縮水，加班費和獎金兩項減少約共有1萬多元；另安心就業補貼方案是要符合8小時工時有減少才能申請。

陳新埤表示，班次減少載客數大減，最慘時只有一成，但後來微解封、降級後，載客慢慢增加，到昨天恢復約五成，下周起調整班次，逐步往正常班次恢復邁進，但要慢慢來，疫情尚未完全解封，仍要防疫規定，班次及載客數會慢慢提升。