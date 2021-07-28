花蓮新農兵橋工程進度超前 預計明年8月完工
花蓮市農兵橋橋齡逾半世紀，因橋面下陷、多處龜裂被列為危橋，獲嘉邑行善團出資改建，總工程經費為4500萬元，橋梁寬度從6.5公尺拓寬為10公尺、長度為80公尺，目前工程進度超前，橋梁主體完成後，接續由花蓮市公所執行引道施作工程，預計明年8月完工。
農兵橋橫跨美崙溪，連接美崙與十六股等地，原要改名為「仁兵橋」，但舊名帶有清兵自耕屯墾，農民自行防衛外來攻擊，農兵一體的歷史意義，決定命名新農兵橋，呈現地方歷史。
花蓮市長魏嘉賢今天前往新農兵橋施工現場，關切目前正在進行的橋墩基樁工程，他表示，橋梁施工進度為31.79%，比預定進度的17.6％還要超前，整體工程最快明年8月可完成。
新農兵橋去年7月封閉施工後，先由台電、自來水、交通號誌等完成管線遷移，之後由施工廠商進行擋道、擋水設施及12根預力梁，緊接會進行混凝土試體檢測，而現在施作的則是難度相當高的基樁工程，只要主體基座施做後，整座橋梁即可架上。
不過有民眾抱怨交通不便，魏嘉賢說，工程進行時難免會造成附近周遭民眾在交通方面的不便，還要請大家多見諒，畢竟橋梁施作真的不容易，希望大家能對施工人員更多的支持與鼓勵。也期待新的橋梁完成後，為用路人帶來便捷的交通環境。
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