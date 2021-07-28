疫情警戒降級 台東托嬰中心恢復收托

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫警戒降到2級，台東縣托嬰中心27日恢復收托，台東縣長饒慶鈴感謝這段期間家長辛苦的配合。

因應近期COVID-19疫情，台東9家托嬰中心停止收托2個多月，自27日起全面開放收托，台東縣長饒慶鈴今日由縣府社會處長陳淑蘭陪同前往台東縣公私協力托嬰中心台東站（小海星托嬰中心）訪查，感謝台東縣各托嬰中心及家長共體時艱配合防疫政策。

饒慶鈴表示，台東縣全縣0至3歲兒童數為5795人，縣內托嬰中心數為9家，可收托人數為184人，托嬰機構可收托率為3.18%，全國托嬰機構可收托率為4.91%，於全國23縣市中排名第10，排除六都直轄市不計，該項可收托率僅次於連江縣、新竹縣及宜蘭縣。

縣政府積極向中央爭取前瞻基礎建設特別預算，新建「台東市兒少及家庭福利館」與「台東縣樂齡社福大樓」，再增設公私協力托嬰中心2處，預計擴充收托量能60人，台東縣政府在少子化對策的努力上不曾停歇。

台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，全國疫情警戒自27日起降至第2級，台東縣托嬰中心也恢復全面收托，並提前做好收托防疫準備，全面開放收托首日全縣核定收托數216人，送托人數已達135人，送托率為62.5% 。

另托育相關工作人員疫苗接種率已達100%，並按照衛生福利部社會及家庭署頒布之「托嬰中心因應COVID-19 防疫管理指引」，進行工作人員健康監測計畫，及建立分艙分流照顧機制等。