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基隆公私幼兒園復課 教職員打疫苗還有高規格5重防護力
國內疫情警戒降二級，基隆市長林右昌今天往若石幼兒園了解復課及防疫情形，遇到園方為小朋友補辦畢業典禮。林右昌說，除教職員已全面施打疫苗，還有高規格5重防護力，維護幼兒安全。
林右昌今天巡視幼兒園復課防疫情況，老師帶領小朋友在戶外空間做操運動，動得滿頭大汗；林右昌表示，幼兒園的防疫措施都非常到位，包括小朋友入園前，家長都要填寫健康狀況，班班有QR code 落實實聯制，再加上市政府已全面替教職員施打疫苗，搭配現場防疫器材包括隔板、紫外線滅菌燈、手指消毒器等，建構5重防護力，市府投入重金補助公私立幼兒園防疫設備。
翁瑞琴園長說，園方降載只收托5成的小朋友，而家長原本擔心的幼兒娃娃車，也從原來一輛車載16個小朋友，降載為8個。目前全園27名在園人員已經100％接種疫苗，市府免費提供補助幼兒園防疫隔板、紫外線滅菌燈和手指消毒器等防疫器材，能減輕負擔並為復課做好準備，太貼心了。
市府要求各園所須配合防疫指引每日定期向教育處回報園內幼兒及教職員工健康紀錄，並針對注意事項進行重要防疫宣導，後續將每日派員至現場了解復課情形。
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