基隆公私幼兒園復課 教職員打疫苗還有高規格5重防護力

國內疫情警戒降二級，基隆市長林右昌今天往若石幼兒園了解復課及防疫情形，遇到園方為小朋友補辦畢業典禮。林右昌說，除教職員已全面施打疫苗，還有高規格5重防護力，維護幼兒安全。

林右昌今天巡視幼兒園復課防疫情況，老師帶領小朋友在戶外空間做操運動，動得滿頭大汗；林右昌表示，幼兒園的防疫措施都非常到位，包括小朋友入園前，家長都要填寫健康狀況，班班有QR code 落實實聯制，再加上市政府已全面替教職員施打疫苗，搭配現場防疫器材包括隔板、紫外線滅菌燈、手指消毒器等，建構5重防護力，市府投入重金補助公私立幼兒園防疫設備。

翁瑞琴園長說，園方降載只收托5成的小朋友，而家長原本擔心的幼兒娃娃車，也從原來一輛車載16個小朋友，降載為8個。目前全園27名在園人員已經100％接種疫苗，市府免費提供補助幼兒園防疫隔板、紫外線滅菌燈和手指消毒器等防疫器材，能減輕負擔並為復課做好準備，太貼心了。