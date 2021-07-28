花蓮高中老師盼早日接種 衛生局：待中央核定儘速安排

各縣市高中教師疫苗專案出現一國多制，全國高級中等學校教育產業工會請中央趕快為老師接種。花蓮縣高中老師尚未被安排接種，衛生局表示，中央尚未核定高中教職員接種名冊，昨天和中央視訊會議時有反應此事，待疫苗撥補抵花後，會盡速安排接種。

前天傳出調查局行文給花蓮縣府，稱為調查需要，要求衛生局提供全部施打的名冊，衛生局長朱家祥說，這部分尊重司法調查，不過自己可以大膽地說，衛生局都是依法行政，是「乖乖牌」，沒有一項是不符合中央要求，坦然接受調查。

縣府今天為1451名國中教職員施打疫苗，老師們踴躍前往接種，但花蓮縣內的高中教職員，仍等不到專案疫苗接種的通知。朱家祥表示，國中專案疫苗接種經由中央核定名冊後，上周疫苗才撥補下來，雖然和全國比起來，花蓮時間稍微晚一點，不過這是因為等中央撥補疫苗，才能安排接種。

朱家祥指出，相信中央安排教育界接種有一定的脈絡，從幼兒園老師開始施打，這樣的安排認為較合理，因為高中生的抵抗力，一定比幼兒、國中小學生還要好，加上現在疫苗不足，最容易感染引發重症的族群應優先接種，將來疫苗持續進來，中央也會儘速安排高中老師接種。