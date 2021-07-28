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台東最美縣道197線 劉櫂豪爭取經費拓寬最後一哩路

中央社 / 台東縣28日電

被喜歡騎腳踏車休閒民眾喻為「最美縣道」的台東197線，劉櫂豪爭取新台幣7000萬元經費改善嘉武橋段，完成全線拓寬的最後一哩路。

立法委員劉櫂豪今天發布新聞稿表示，縣道197線北起池上鄉，南至台東市石川部落，分別經過池上鄉、關山鎮、鹿野鄉、延平鄉、卑南鄉及台東市等6鄉鎮市，全長59.67公里，為台東縣境內最長南北向縣道。

這縣道於民國95年重鋪道路後，即吸引大量遊客前來觀光，並曾多次在此舉辦自行車公路賽，被譽為最美的縣道。

劉櫂豪表示，106年他擔任立法院黨團幹部推動前瞻基礎建設特別預算通過，其中前瞻建設－道路品質提升計畫，核定補助1億8762萬元改善197縣道路面品質及景觀改善，並於108年陸續完成改善。

不過，仍有關山及池上交界之嘉武橋尚未拓寬，於是日前他再向交通部爭取約7000萬元經費，辦理拓寬工程，預計將原5.5米橋面拓寬為10米，完成全線拓寬的最後一哩路，提升道路品質及安全，促進鄉鎮間的區域發展。

劉櫂豪表示，27日他特別召集公路總局第三養護工程處人員前往會勘工程，考量新舊橋固接穩定性及交通動線安全性，研議改全橋改建方案，總經費預估7000萬元，公路總局允諾將協助辦理，俟行政院核定生活圈道路交通系統建設計畫後，即可補助辦理。

劉櫂豪 台東 行政院

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