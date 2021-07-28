佛光會贈2座智慧防疫門 把關宜蘭人健康

國內疫情期間，企業、社會團體伸援挺防疫。國際佛光會中華總會先前曾捐大批防疫物資予宜蘭縣政府，昨天再度捐贈2座總價90萬的智慧防疫門，並設置在溪南、溪北疫苗接種中心。縣長林姿妙今天致贈感謝狀並說，期盼藉由智慧防疫門的把關，發揮高規格防疫安全功能，以守護縣民健康。

智慧防疫門具有五合一的防疫功能，包含自動酒精洗手、自動偵測體溫、自動偵測口罩、自動物化消毒液噴灑，以及自動殺菌。縣內考量2大接種中心每日上千人施打疫苗，特別將受贈的智慧防疫門安置於此。

民眾只要一踏入接種區場域，智慧防疫門無須接觸，便會自動感應啟動，進行全身消毒殺菌；如發現體溫異常時，就會立刻發出警鈴與閃燈警示，是為第一關的守門神器。不僅如此，該防疫設備還能節省量體溫及消毒人力，降低感染風險。

佛光會蘭陽別院住持妙勤法師表示，佛光會在疫情之下盡力伸援，除了捐贈宜蘭縣府2000件防護衣、1000個護目鏡、3000個口罩，也希望透過智慧防疫門，能減少人與人的接觸，為宜蘭民眾提供安全防護。