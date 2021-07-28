宜縣府開會討論內用防疫 餐飲業盼優先打疫苗

疫情警戒降為二級，不少縣市已經可以餐飲內用，宜蘭縣還得等到8月3日才會開放。縣府考量宜蘭緊鄰雙北，利用一周時間與各行業者進行餐飲防疫管理措施說明會。宜蘭縣政府秘書長林茂盛表示，昨日與夜市、餐盒工會、烹飪工會的會議交流意見，重點更在於宣導防疫措施，今天下午3點則安排與旅宿業者。

宜蘭縣政府辦理餐飲防疫管理措施說明會，邀集餐飲、糕餅、烹飪、餐盒、外燴、飲品，以及夜市等餐飲業從業人員，加入提升餐飲安全行列，並由縣府團隊和各工會共同輔導以落實防疫措施。

林茂盛提到，昨天跟夜市、餐盒公會、烹飪公會進行意見交流，業者特別關注相關防疫規定，還有疫苗問題。有公會反映開放內用後，餐廳的工作人員、服務生會接觸客人們，要是沒打疫苗，就沒有保護力，因此希望能夠優先接種以確保安全。林茂盛補充說明，已在會中請其先行造冊，縣府將盡量向中央爭取。