快訊

調查局搞丟毒品案偵結 調查官偷販毒2長官也被拉下水

宜縣府開會討論內用防疫 餐飲業盼優先打疫苗

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
防疫警戒降為二級，宜蘭縣內仍未開放內用。記者林佳彣／攝影
防疫警戒降為二級，宜蘭縣內仍未開放內用。記者林佳彣／攝影

疫情警戒降為二級，不少縣市已經可以餐飲內用，宜蘭縣還得等到8月3日才會開放。縣府考量宜蘭緊鄰雙北，利用一周時間與各行業者進行餐飲防疫管理措施說明會。宜蘭縣政府秘書長林茂盛表示，昨日與夜市、餐盒工會、烹飪工會的會議交流意見，重點更在於宣導防疫措施，今天下午3點則安排與旅宿業者。

宜蘭縣政府辦理餐飲防疫管理措施說明會，邀集餐飲、糕餅、烹飪、餐盒、外燴、飲品，以及夜市等餐飲業從業人員，加入提升餐飲安全行列，並由縣府團隊和各工會共同輔導以落實防疫措施。

林茂盛提到，昨天跟夜市、餐盒公會、烹飪公會進行意見交流，業者特別關注相關防疫規定，還有疫苗問題。有公會反映開放內用後，餐廳的工作人員、服務生會接觸客人們，要是沒打疫苗，就沒有保護力，因此希望能夠優先接種以確保安全。林茂盛補充說明，已在會中請其先行造冊，縣府將盡量向中央爭取。

夜市 疫苗 疫情

延伸閱讀

侯友宜：3級規格訂防疫計畫 之前沒開放的就別開

防疫降境管嚴格 布袋澎湖藍色公路仍停航 客輪業叫苦

中央令國高中教師停打疫苗 桃園市府：不影響

民眾搶打疫苗殘劑 蔡壁如曝這方法可增10%施打人數

相關新聞

影／基隆三坑火車站前水溝工程漏洞 機車族、行人危險

基隆市南榮路64巷是通往三坑車站重要道路，每天很多民眾出入，議員鄭文婷接獲民眾反映，市府施作水溝工程結束後，僅以簡易砂石...

宜縣府開會討論內用防疫 餐飲業盼優先打疫苗

疫情警戒降為二級，不少縣市已經可以餐飲內用，宜蘭縣還得等到8月3日才會開放。縣府考量宜蘭緊鄰雙北，利用一周時間與各行業者...

材料漲 台東教室裝冷氣招標難

台東縣配合中央推班班有冷氣政策，目前正為各校電力設備招標，29群標案中，到昨天有18群已決標，流標的11群盼下月中能跟上...

鹿野高台熱氣球續辦？ 台東縣府再溝通

台東縣在鹿野高台辦熱氣球嘉年華，今年將邁入第11年，鹿野鄉長李國強等人擔心出現防疫破口，不希望在鹿野高台續辦，縣府有意轉...

中央補助 大同、南澳2校建中央廚房

宜蘭縣政府獲得教育部核定補助逾5858萬元，為偏鄉大同國小擴建中央廚房、南澳高中則新建中央廚房，預計明年底完工。縣長林姿...

森川里海濕地藝術季 豐濱藝遊

花蓮林區管理處與藝術家合作「好野人—慢慢走比較快」森川里海濕地藝術季，6月開幕以來，受疫情影響民眾只能線上觀賞，如今疫情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。