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影／基隆三坑火車站前水溝工程漏洞 機車族、行人危險

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
議員鄭文婷接獲民眾反映，市府施作水溝工程結束後，僅以簡易砂石填補與路面的接縫處，防滑係數不高，造成機車族困擾，容易滑倒，行人也易被石頭絆倒。圖／議員鄭文婷提供
議員鄭文婷接獲民眾反映，市府施作水溝工程結束後，僅以簡易砂石填補與路面的接縫處，防滑係數不高，造成機車族困擾，容易滑倒，行人也易被石頭絆倒。圖／議員鄭文婷提供

基隆市南榮路64巷是通往三坑車站重要道路，每天很多民眾出入，議員鄭文婷接獲民眾反映，市府施作水溝工程結束後，僅以簡易砂石填補與路面的接縫處，防滑係數不高，造成機車族困擾，容易滑倒，行人也易被石頭絆倒。市府今天改善，已完成重鋪柏油路面。

南榮路64巷是通往三坑車站重要通道，每天來來往的民眾相當多，尤其不少機車族都會經過，附近也有不少社區，居民出入頻仍。

但居民反映，最近完成施作水溝，大家都十分感謝，但工程結束後，僅以簡易砂石填補與路面的接縫處，防滑係數不高，對行經該路段行人和機車都造成困擾。日前有一名機車騎士就差點「犁田」，幸好沒有受傷

議員鄭文婷說，尤其前端上坡接縫處，砂石經過大雨沖刷後，覆蓋接縫處的砂石已流失殆盡，裸露出坑洞的高低差超過5公分，高低不平，對行經該路段機車、輪椅族及行人的安全都堪慮。尤其是老人家，踩上去很容易跌倒，入夜及下雨造成危險。

鄭文婷建議市府相關單位對該接縫處早日以柏油填平，確保用路人車行的安全。市政府工務處經議員反映後，原本預定30日刨鋪作業，今天提早進行，已完成鋪設柏油路面工程，改善路面坑洞不平的狀況。

議員鄭文婷接獲民眾反映，市府施作水溝工程結束後，僅以簡易砂石填補與路面的接縫處，防滑係數不高，造成機車族困擾，容易滑倒，行人也易被石頭絆倒。圖／議員鄭文婷提供
議員鄭文婷接獲民眾反映，市府施作水溝工程結束後，僅以簡易砂石填補與路面的接縫處，防滑係數不高，造成機車族困擾，容易滑倒，行人也易被石頭絆倒。圖／議員鄭文婷提供
議員鄭文婷接獲民眾反映，市府施作水溝工程結束後，僅以簡易砂石填補與路面的接縫處，防滑係數不高，造成機車族困擾，容易滑倒，行人也易被石頭絆倒。圖／議員鄭文婷提供
議員鄭文婷接獲民眾反映，市府施作水溝工程結束後，僅以簡易砂石填補與路面的接縫處，防滑係數不高，造成機車族困擾，容易滑倒，行人也易被石頭絆倒。圖／議員鄭文婷提供

砂石 機車族 機車騎士

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