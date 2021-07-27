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基隆廟口湧人潮…少數攤商未雙罩一套 市府先規勸

中央社 / 基隆27日電

基隆廟口及愛四路夜市今天復市，晚間湧入許多人潮，有少數攤商可能因為天氣炎熱未確實配戴「雙罩一套」，市府表示，初期會先規勸改善，之後將排班稽查予以告發。

廟口管委會晚間特別點亮在一般週末才會點燈的燈籠，以喜氣迎接久違的老顧客，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，76攤僅有28攤恢復營業，其中有16攤僅限外帶，愛四路夜市也約5成攤商開市，有攤商表示，今天有許多老主顧特別來消費，一解懷念的味道，晚間8時不到已有攤商完售準備打烊休息。

一名男子說，他晚間特別從台北來廟口品嚐美食，排了10幾分鐘買到三明治，廟口復市首日人潮一定會比較多，恐怕週末人潮會更多，若台北持續禁止內用，基隆廟口的人潮可能會持續增加。

為保障攤商與消費者健康，市府推出十大加強版防疫指引，要求攤商必須配戴面罩、口罩及手套的「雙罩一套」，攤台區與料理區並以隔板區隔，座位區也要以隔板區隔等，產發處並派員手持宣導牌以走動方式向民眾宣導實聯制及保持社交距離。

市府產業發展處長黃健峰表示，民眾到夜市仍需做好防疫，消費結帳前請出示實聯制簡訊給攤商確認，也需遵守防疫指引，包括全程配戴口罩、不得邊走邊吃等規定，對於未確實配戴「雙罩一套」的攤商，市府會先規勸改善，之後將排班稽查開單告發。

夜市 口罩 基隆

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