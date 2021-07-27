影／林右昌示範安心逛夜市 外帶備餐盒、內用不邊吃邊聊

基隆廟口夜市今天復市，基隆市長林右昌下午前往了解防疫措施及攤商營業狀況，呼籲民眾配合防疫規定，安心逛夜市。廟口夜市下午已有約六成營業，鼎邊趖、蚵仔煎等小吃開放內用，但天一香肉焿考量防疫及座位有限，暫不開放內用，只賣外帶。

林右昌今天下午3點半自備玻璃食盒逛廟口，買了甜不辣、一口吃香腸，請老闆直接放在玻璃盒內。他也在開放內用攤位點了鼎邊趖、蚵仔煎，吃了幾口後外帶，並在過程中說明安全逛廟口夜市的作法。

林右昌舉例，過去到基隆廟口買一口吃香腸，許多人會邊走邊吃，但現階段夜市禁足邊走邊吃，所以他自備餐盒，把一口吃香腸裝好，就可以帶回車上吃，帶回台北，帶回家吃。內用部分，餐點送來時才把口罩拿下來，然後靜靜的吃，不要邊吃邊交談，希望大家遵守，儘量避免邊吃邊聊天。

廟口夜市（仁三路廟口攤販小組）總代表謝文賢說，昨天周一市場公休，有的攤販還沒有完成備料，所以今天沒營業，明後天才會正常。

蚵仔煎老闆娘說，現階段儘量建議客人外帶、減少內用。客人如果要坐下來吃，會用隔板隔開。她會遵守市府規定的防疫措施，因為那是保護自己、保護他人最好的方式。今天復市備料比較少，她也希望不要一下子來太多客人，慢慢回流就好。

天一香等攤商因空間不大，按照防疫規定坐不到幾個人，加上考量安全，僅開放外帶。今天午餐時刻，不少攤位前已有人排隊。

住在廟口附近的男子說，很懷念廟口美食的味道，因為防疫只能外帶，但覺得能再吃到就不錯了。專程來買排骨飯的婦人說，因為孩子喜歡吃廟口排骨飯，知道復市就過來買。還有老主顧說，能內用的「能吃幾家，就吃幾家」，中午吃了鼎邊趖、肉圓和豬腳飯。