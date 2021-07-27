快訊

整理包／該你打疫苗了嗎？接種前後注意事項別忘記

舉重／完美中的不完美 郭婞淳跌坐奧運賽台露出甜笑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮立案補習班暫無疫苗可打 明開放教職人員快篩

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府規畫明天在花蓮市中華國小活動中心，提供立案短期補習班人員免費快篩。圖為花蓮市衛生所快篩站。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府規畫明天在花蓮市中華國小活動中心，提供立案短期補習班人員免費快篩。圖為花蓮市衛生所快篩站。圖／花蓮縣政府提供

中央疫情指揮中心宣布疫情警戒至2級，教育部將開放幼兒園、兒童課後照顧中心、補習班、社會教育機構等場所。為讓家長及孩子放心，花蓮縣政府規畫明天在花蓮市中華國小活動中心，提供立案短期補習班人員免費快篩

花蓮縣政府教育處指出，因應二級管制作為，課照中心及補習班，未施打疫苗或接種未達14天者，須提供3天內快篩或核酸檢測陰性證明，且每3至7天要定期快篩；為減輕相關人員負擔，於7月28日花蓮市中華國小活動中心設置快篩站，提供補習班人員免費快篩。

教育處表示，縣府自6月底開始向中央爭取撥配疫苗，並於7月19日上傳第一階段疫苗名冊，共有540人有施打意願，名冊已報教育部；第二階段將於7月30日報教育部，確切施打日期須待指揮中心指示辦理。不過中央至今尚未核定名冊，縣府已持續向中央反映，讓補教業者盡速完成疫苗登記接種，教學與學習盡快回歸正軌。

教育處提醒，為維護學員健康，短期補習班復課需公告容留人數，每人至少有2.25平方公尺活動空間，密閉空間及無對外窗則不予開放，學生座位固定，不可隨意更換，非該班學生不得進入教室。每天進行班舍環境清潔及消毒作業，機構場域每周需全面大消毒，交通車接送服務仍應落實防疫措施。

補習 快篩 疫苗

延伸閱讀

延三夜市百攤等嘸疫苗 里長控：順序不公、柯P偏心

捷克捐贈疫苗 前外交部長：寄望他們與台灣建交「不可能」

自購58.2萬劑AZ疫苗抵台 由華航藍鵲號執飛

北市教育局重申補習班禁用Zoom？ 蔡炳坤：業者轉發

相關新聞

烟花釀災 基隆嶼開放一波三折8月10日才能登島

基隆嶼原訂24日開放登島，因烟花颱風來襲取消頭4天航程，不料颱風又造成基隆嶼海水淡化供水系統和步道受損，碼頭也有落石，基...

影／林右昌示範安心逛夜市 外帶備餐盒 內用不邊吃邊聊

基隆廟口夜市今天復市，基隆市長林右昌下午前往了解防疫措施及攤商營業狀況，呼籲民眾配合防疫規定，安心逛夜市。廟口夜市下午已...

花蓮立案補習班暫無疫苗可打 明開放教職人員快篩

中央疫情指揮中心宣布疫情警戒至2級，教育部將開放幼兒園、兒童課後照顧中心、補習班、社會教育機構等場所。為讓家長及孩子放心...

基隆廟口復市多數僅供外帶 老饕：能吃幾家，就吃幾家

基隆廟口今天復市，約有半數攤位營業。知名的天一香等攤商，都因空間不大，照防疫規定坐不到幾個人，加上考量安全，僅開放外賣。...

森川里海濕地藝術季開展 做好防疫走訪部落欣賞

花蓮林區管理處與藝術家合作「好野人—慢慢走比較快」森川里海濕地藝術季，6月開幕以來，受疫情影響民眾只能線上觀賞，如今疫情...

基隆餐飲業內用解封 廟口出現人潮

國內防疫警戒今起從3級降為2級，雙北仍禁餐廳內用，基隆有條件開放，餐飲業部分，開放飲食內用，須配合採梅花座、設隔板之規定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。