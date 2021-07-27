花蓮立案補習班暫無疫苗可打 明開放教職人員快篩

中央疫情指揮中心宣布疫情警戒至2級，教育部將開放幼兒園、兒童課後照顧中心、補習班、社會教育機構等場所。為讓家長及孩子放心，花蓮縣政府規畫明天在花蓮市中華國小活動中心，提供立案短期補習班人員免費快篩。

花蓮縣政府教育處指出，因應二級管制作為，課照中心及補習班，未施打疫苗或接種未達14天者，須提供3天內快篩或核酸檢測陰性證明，且每3至7天要定期快篩；為減輕相關人員負擔，於7月28日花蓮市中華國小活動中心設置快篩站，提供補習班人員免費快篩。

教育處表示，縣府自6月底開始向中央爭取撥配疫苗，並於7月19日上傳第一階段疫苗名冊，共有540人有施打意願，名冊已報教育部；第二階段將於7月30日報教育部，確切施打日期須待指揮中心指示辦理。不過中央至今尚未核定名冊，縣府已持續向中央反映，讓補教業者盡速完成疫苗登記接種，教學與學習盡快回歸正軌。

教育處提醒，為維護學員健康，短期補習班復課需公告容留人數，每人至少有2.25平方公尺活動空間，密閉空間及無對外窗則不予開放，學生座位固定，不可隨意更換，非該班學生不得進入教室。每天進行班舍環境清潔及消毒作業，機構場域每周需全面大消毒，交通車接送服務仍應落實防疫措施。