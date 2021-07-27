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森川里海濕地藝術季開展 做好防疫走訪部落欣賞

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
以「好野人—慢慢走比較快」為主題的森川里海濕地藝術季，設置地點包括磯崎、復興、新社、貓公和港口共5個部落。圖為「芃芓藝術x新社部落」作品。圖／花蓮林管處提供
以「好野人—慢慢走比較快」為主題的森川里海濕地藝術季，設置地點包括磯崎、復興、新社、貓公和港口共5個部落。圖為「芃芓藝術x新社部落」作品。圖／花蓮林管處提供

花蓮林區管理處與藝術家合作「好野人—慢慢走比較快」森川里海濕地藝術季，6月開幕以來，受疫情影響民眾只能線上觀賞，如今疫情趨緩降級，林管處歡迎遊客在遵守防疫措施下，到豐濱鄉走走，欣賞5個部落、10組藝術家及10件大型創作。

花蓮林管處以藝術串聯部落，將森川里海「生態、生活、生產」三生合一的理念，與部落傳統知識文化結合，並選其為理念實踐的場域，從2011年起與東海岸各部落合作，10年來陸續辦理多次藝術季已成東岸年度盛事。

今年以「好野人—慢慢走比較快」為主題的森川里海濕地藝術季，展期到9月30日，邀請10組藝術家創作10件作品，設置地點包括磯崎、復興、新社、貓公和港口共5個部落。

林管處表示，今年策展主題「好野人」展現東海岸的原住民與大自然相處、互動，部落文化與生態的豐富性；副標題「慢慢走比較快」則反映講求速效的年代，世代文化快速消失，傳統知識甚至倫理系統無法承繼，集體記憶不復見，盼透過藝術創作嘗試提出解方，回到部落跟隨老人家的腳步，學習扎實累積知識與技能。

林管處指出，當代藝術是根植部落的重要力量，希望大家到現場觀賞藝術作品，也能透過議題深度認識部落，增進對台灣東部更多的了解。相關藝術家及作品欣賞、預約周末導覽、火堆論壇在地體驗活動，及產官學合作藝術論壇等資訊，可上2021森川里海濕地藝術季官網https://mipaliwlandart.com/查詢。

花蓮林管處歡迎遊客在遵守防疫措施下，到豐濱鄉欣賞自然藝術品。圖為「Akac Orat陳豪毅x復興部落」作品。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處歡迎遊客在遵守防疫措施下，到豐濱鄉欣賞自然藝術品。圖為「Akac Orat陳豪毅x復興部落」作品。圖／花蓮林管處提供
花蓮林區管理處與藝術家合作「好野人—慢慢走比較快」森川里海濕地藝術季，在花蓮5個部落開展。圖為「Apo’&王亭婷x港口部落」作品。圖／花蓮林管處提供
花蓮林區管理處與藝術家合作「好野人—慢慢走比較快」森川里海濕地藝術季，在花蓮5個部落開展。圖為「Apo’&王亭婷x港口部落」作品。圖／花蓮林管處提供

藝術家 濕地 疫情

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