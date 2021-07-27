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陪癌末父親 女兒用刮刀筷子作畫愛中告別

中央社 / 台東縣27日電

台東馬偕醫院照護癌末父親的家屬邱文娟，用刮刀和筷子畫出3幅「大樹」系列油畫並在醫院辦畫展，為癌末父愛中告別。她說，父親是她永遠的大樹。

台東馬偕醫院今天表示，家住北部的邱伯伯，因年輕時曾與太太來台東出遊而愛上了台東的美。邱伯伯因罹癌，兩週前進入安寧階段，與家人討論後決定從台北轉到台東繼續治療。

女兒邱文娟也暫時拋下在中壢的工作，陪著爸爸在台東馬偕治療。她說，台東實在太美了，在陪病的兩週時間，她都利用清晨到海邊去看日出，感受自然的偉大創作。隨著父親日益衰弱，她想趁著父親有生之年，可以好好跟他告別，讓他在生前感受滿滿的愛，於是在3天前有了這次畫展的構想。

「別忘了，我們在苦難中仍要快樂，仍要給出能量」邱文娟今天在台東馬偕醫院為癌末父親辦「大樹之愛－在愛中告別」畫展，她娓娓道來陪伴父親抗癌3個月來的感想。

邱文娟平常喜歡畫畫，在醫院這段時間，當父親休息時她就開始作畫，創作了3幅「大樹」系列畫。她說，無論這一哩路有多遠，她都要用滿滿的愛來填滿每一天，因父親是她永遠的大樹，趁這次畫展好好謝謝父親。

邱文娟表示，父親身教代替言教，教會她知恩惜福。雖然現在病了需要他人協助，但仍不以別人的幫忙為理所當然，意識清楚時仍不忘言謝。邱文娟昨晚趕出了最後一幅畫，在混沌世界中一朵玫瑰躍然而出，象徵每個人都是最美的個體，藉此鼓勵爸爸和其他癌友。

另外，她也畫了3幅蝴蝶系列油畫作品，感謝馬偕醫院血液腫瘤科醫師蘇穎文在身體及心靈上對父親無微不至的照顧。

台東 馬偕醫院 腫瘤

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