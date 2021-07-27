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烟花釀災 基隆嶼開放一波三折8/10才能登島

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
烟花颱風來襲造成基隆嶼海水淡化供水系統和步道受損，碼頭也有落石，基隆市長林右昌今天宣布，今起先開放繞島行程，8月10日再開放遊客登島。圖／基市府提供
烟花颱風來襲造成基隆嶼海水淡化供水系統和步道受損，碼頭也有落石，基隆市長林右昌今天宣布，今起先開放繞島行程，8月10日再開放遊客登島。圖／基市府提供

基隆嶼原訂24日開放登島，因烟花颱風來襲取消頭4天航程，不料颱風又造成基隆嶼海水淡化供水系統和步道受損，碼頭也有落石，基隆市長林右昌今天宣布，今起先開放繞島行程，待島上整修完成，8月10日再開放遊客登島。

林右昌說，基隆嶼7月13日開放預約，原訂24日開放登島，首波24日到8月8日共有1012名遊客預約登島。前幾天因為烟花颱風逼進台灣，取消7月24、25、26、27日登島行程。颱風遠離後，因為島上設施受損，必須封島整修，所以其他航程也取消。

基隆嶼因烟花颱風受損範圍包括海水淡化供水系統受損、濱海步道受損，基隆嶼碼頭有落石。市府工程單位人員登島查看災情後，評估要到8月9日才能完成整修。市府與基隆嶼核准登島船家業者討論後，決定今起開放繞島行程，8月10日才開放登島。

林右昌說，配合中央宣布最新防疫警戒措施，市府訂定基隆嶼總量管制及相關防疫規定，提供旅客安心旅遊環境。每日登島總人數原限1200個名額，降載為八成960人，船隻載客數也降載為八成。

市府也會要求業者落實實聯制、公共場域及全船定期清潔消毒，旅客測量體溫、手部消毒、全程戴口罩、勤洗手、協助旅客量測體溫、手部消毒等防疫措施，並由導覽人員於解說時加強宣導防疫措施。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，遊客參加繞島行程，可體驗從海上看基隆嶼的樂趣，旅客仍需配合中央防疫措施規定，維護自身及周邊民眾安全。市府會派專人加強督導船家落實防疫措施情形，如未落實，將依傳染病防治法裁處及實施違規計點，作為隔年核准登島營運資格參考。

基隆嶼旅遊相關資訊，可上基隆旅遊網查詢，網址：

https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/。基隆嶼觀光預約平台網址為：

https://www.icellars.tw/keelungislandexp/web/index-p.html。

烟花颱風來襲造成基隆嶼海水淡化供水系統和步道受損，碼頭也有落石，基隆市長林右昌今天宣布，今起先開放繞島行程，8月10日再開放遊客登島。圖／基市府提供
烟花颱風來襲造成基隆嶼海水淡化供水系統和步道受損，碼頭也有落石，基隆市長林右昌今天宣布，今起先開放繞島行程，8月10日再開放遊客登島。圖／基市府提供
烟花颱風來襲造成基隆嶼海水淡化供水系統和步道受損，碼頭也有落石，基隆市長林右昌今天宣布，今起先開放繞島行程，8月10日再開放遊客登島。圖／基市府提供
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烟花颱風來襲造成基隆嶼海水淡化供水系統和步道受損，碼頭也有落石，基隆市長林右昌今天宣布，今起先開放繞島行程，8月10日再開放遊客登島。圖／基市府提供
烟花颱風來襲造成基隆嶼海水淡化供水系統和步道受損，碼頭也有落石，基隆市長林右昌今天宣布，今起先開放繞島行程，8月10日再開放遊客登島。圖／基市府提供
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烟花颱風來襲造成基隆嶼海水淡化供水系統和步道受損，碼頭也有落石，基隆市長林右昌今天宣布，今起先開放繞島行程，8月10日再開放遊客登島。圖／基市府提供

基隆嶼 烟花颱風

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