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基隆嶼整修27日起可繞島 估8/10開放登島

中央社 / 基隆27日電

颱風「烟花」影響，基隆嶼濱海步道等設施受損且碼頭有落石，基隆市長林右昌宣布，為維護遊客安全，今天起開放繞島行程，封島整修後預計8月10日開放登島。

他說，基隆嶼13日開放預約，原定24日開放登島，開放預約首日1012名遊客預約24日到8月8日登島行程，相當踴躍。

不過，林右昌表示，颱風影響，取消24、25、26及27日登島行程，期間基隆嶼海水淡化供水系統及濱海步道受損，碼頭有落石，經基隆市政府工程單位人員登島查看，決定到8月9日封島整修，並與核准登島船家業者討論後，今天起仍可繞島行程，8月10日開放登島。

他說，配合中央流行疫情指揮中心宣布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫警戒措施，基隆嶼每日登島總數原限定1200個名額，降載為8成，上限960人；船隻載客數降載為8成，要求業者落實實聯制等防疫措施，並由導覽人員於解說時加強宣導防疫措施。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，繞島行程可體驗從海上看基隆嶼，呼籲旅客配合中央防疫措施規定。

基隆嶼 碼頭 林右昌

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