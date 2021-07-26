巧合！2年前後的今天 縣長林姿妙都向林昀儒送上祝賀

宜蘭子弟林昀儒今晚為台灣奪下睽違21年的奧運桌球獎牌，縣長林姿妙全程觀戰，看到贏球一剎那，心中感動到無法言喻，立刻前往林家祝賀貼紅榜，大讚台灣之光、宜蘭之光；林姿妙也找出兩年前的今天，17歲林昀儒到縣長室接受表揚的照片重貼臉書，吸引網友留言「陽光大男孩」。

許多宜蘭人今晚守在電視機前關心林昀儒與法國隊的桌球混雙銅牌戰，縣長林姿妙說，她心情也非常緊張，但是對林昀儒有信心，看到賽事一路領先，直到最後4盤全勝，拿下奧運混雙銅牌，那一刻讓她感動到無法用言語形容。

她立即在臉書貼文，昀儒、怡靜，恭喜你們做到了，台灣之光！拚鬥一場又一場緊張刺激的賽事，在確定奪牌的那一刻，相信所有人都有著一樣激動的心情，讓我們感到非常驕傲、光榮。

晚間前往林家祝賀並張貼紅榜，林昀儒的阿嬤經營大安藥園農場，人稱陳老師，原本林昀儒與父母親住宜蘭市，幾年前搬去員山鄉阿蘭城與阿嬤一起同住，而林昀儒的母親陳貴玲原本是國中校長，提早退休陪伴兒子到各地征戰。

縣長林姿妙前往祝賀時，與林昀儒的媽媽與阿嬤開心合影，感謝林家爸媽的栽培與林昀儒的努力，把奧運獎牌帶回宜蘭。

巧合的是，2年前的今天，林昀儒曾經到縣長室接受表揚，縣長林姿妙祝賀他勇奪「T2鑽石聯賽馬來西亞站」男單冠軍；2年後的今天，林昀儒與怡靜勇奪奧運混雙銅牌，林姿妙再度送上祝賀，宜蘭以你為榮！