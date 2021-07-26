花蓮降級開放水上活動 海上獨木舟仍禁止

明天防疫警戒降為二級，花蓮縣政府公布將開放的活動場域，其中七星潭沙灘區草皮區可進入，也能進行水肺潛水、衝浪等活動，上岸後須戴口罩，但獨木舟仍禁止；室內外運動場館則是僅縣立游泳池不開放。另社福機構除了5處不開放外，其餘將恢復服務。

花蓮縣長徐榛蔚表示，明天將開放七星潭沙灘區，可進行沙灘車等活動，需全程戴口罩，花蓮縣立體育場館場域都有開放，但縣立游泳池仍不開放，進入公廁前需實聯制，配合中央指引運作。

在托育社福部分，公立幼兒園8月2日起開課，花蓮市社福中心定點臨托也恢復服務外，其他社福機構，包括托育中心、公托家園、早療機構、社福館、花蓮縣老人會館、慶豐銀髮樂活館、身障及長照社區式服務等，將於明天恢復服務，而親子館、長青大學、社區照顧關懷據點、婦女及青少年福利服務中心等5處仍不開放。

傳統市場仍禁止內用，僅提供外帶服務，果菜批發市場是降級不解封，一律不提供試吃及內用，請民眾前往市場採買時，盡量一次購足。

另外，花蓮第5類、第7類人員接種專案，包括保護性社工、國中教職員、學前幼兒教職員、國小21日前為接種補接種者等，28日可在化仁國中、鳳林榮民醫院、玉里藝文中心接種。

衛生局長朱家祥表示，莫德納疫苗清零計畫，最後一波接種對象為，第1至3類、孕婦、有出國急迫性須提前接種者的「第二劑」，以及第6、8類65歲以上、55歲以上原住民的「第一劑」，會把疫苗全數用完為止，疫苗的間隔時間可以延長，但不能縮短，目前也無法混打，須等中央進一步指示。