警戒降級 浸水營古道東段、嘉明湖步道仍不開放

中央流行疫情指揮中心公布COVID-19疫情27日起降為2級警戒，台東林管處今天表示，浸水營古道東段、嘉明湖步道及周邊山域等須經由部落、社區進出，尊重在地意願，仍不開放。

林務局台東林區管理處表示，配合中央流行疫情指揮中心調整COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2級強化警戒，7月27日起再新增開放安通越嶺古道東段、紅石步道、紅石林道、延平林道及錦屏林道。

但山屋營地與通鋪型住宿設施、自然保護區域（包含自然保護/留區與野生動物保護區）、知本自然教育中心及大武山生態教育館，及經地方政府依據傳染病防治法相關公告措施之場域仍暫不開放。

此外，浸水營古道東段、嘉明湖國家步道及周邊山域（含戒茂斯山徑及霧鹿林道）等須經由部落、社區進出，經與當地部落與社區洽詢並尊重在地意願，仍暫不開放。

知本國家森林遊樂區入園部分，遊客須量測體溫，額溫達攝氏37.5度以上者，不得入園；遊客須全程佩戴口罩，並避免戶外100人、室內50人以上群聚，且須維持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離。

若遊客於場域內有飲食需求，應配合指揮中心指示，在場域的室內用餐空間，或是選擇戶外空曠通風處，與不特定對象保持社交距離，可暫時取下口罩飲食，但用餐完畢即應佩戴口罩，室內公共空間不能飲食。

台東林管處提醒，疫情期間為減少遊客與售票人員接觸，鼓勵大家使用電子門票進入國家森林遊樂區，遊客只要將上網購買的電子門票存於手機，給驗票人員掃瞄QR Code即可入園，使用電子門票還可享平假日均一價，安全又省錢。

民眾可使用電腦或手機於「森林好好玩」購票網站（https://forestpass.welcometw.com/）或是KLOOK、KKday等線上通路購買。有關各森林育樂場域開放情形，會視國內疫情狀況與地方政府最新發布的管制公告內容滾動式調整，遊客於出發前務必至官網查詢。