快訊

北市44.7％確診者沒症狀 柯文哲曝疫情趨勢：長者快打疫苗

評／命運多舛的東奧：從最不被看好變成最有意義？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆補教業復課 注射疫苗、手部消毒、殺菌燈多重防護

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今起為全市補教相關從業人員施打COVID-19疫苗，市長林右昌（右一）前往體育館了解注射狀況。圖／基市府提供
基隆市政府今起為全市補教相關從業人員施打COVID-19疫苗，市長林右昌（右一）前往體育館了解注射狀況。圖／基市府提供

基隆市政府今起為全市補教相關從業人員施打COVID-19疫苗，市長林右昌前往體育館了解注射狀況，補教協會理事長黃忠賢代表同業向林表達謝意，讓補教人員及家長能夠安心復課。

林右昌表示，本土疫情發生期間家長們都很辛苦及焦慮，小朋友都是家長心中的寶，市府特別針對保母、補教及安親業者協助免費快篩，並取得陰性證明，讓老師們不用東奔西跑。

林右昌說，安排所有補教業者施打疫苗，希望趕快形成社會保護力，一方面讓老師們安心，另一方面也讓家長安心，為復課預做準備，減輕家長的壓力，這是所有家長的期待，也是政府應該要做的事情。

基市府針對補教跟安親班規畫多道防護，除了幫所有老師施打疫苗，也重視場所防疫管理，特別補助補習班設置自動手部消毒機以及紫外線殺菌燈，隨時保持場所清潔殺菌，透過層層把關，提供孩子更安全的教育環境。

黃忠賢表示，市府除安排補教業者兩次免費快篩，還趕在中央CDC撥下疫苗之前，先調撥疫苗為大家施打疫苗，特別代表補教界向市府團隊表示肯定，感謝林有此遠見。

基隆市政府調撥疫苗，今起為全市補教相關從業人員施打COVID-19疫苗。圖／基市府提供
基隆市政府調撥疫苗，今起為全市補教相關從業人員施打COVID-19疫苗。圖／基市府提供
基隆市政府調撥疫苗，今起為全市補教相關從業人員施打COVID-19疫苗。圖／基市府提供
基隆市政府調撥疫苗，今起為全市補教相關從業人員施打COVID-19疫苗。圖／基市府提供

疫苗 林右昌 快篩 基隆

延伸閱讀

基隆未來2天估日降雨量最高300毫米 林右昌視察清淤

基隆新增3例！保險業務員曾與確診者聚餐染疫 擴大匡列184人快篩

影／基隆夫妻雙確診 1人在松山戶政所上班、另1人任職補習班

疫情趨緩 林右昌：研擬逐步恢復市民正常生活

相關新聞

疫情警戒降 龜山島開放登島了！時段分流一次最多450人

疫情警戒明天從三級降為二級，位於宜蘭東方海域的龜山島也開放登島，除了原有的每天總量管制1800人上限，另外採取時段分流管...

徐榛蔚批花縣府接種名冊遭調查 淚灑記者會

花蓮縣長徐榛蔚今天在防疫記者會上表示，現在地方政府辛苦抗疫的同時，法務部調查局竟要求縣府提供接種名冊，只因為名單沒有跟中...

台東台23線公路邊坡工程今起施工1個月 每日交管4時段

公路總局台東工務段今天表示，今天起到8月27日共約1個月左右，將在東富公路台23線39K路段做邊坡保護工程，地點在39K...

基隆補教業復課 注射疫苗、手部消毒、殺菌燈多重防護

基隆市政府今起為全市補教相關從業人員施打COVID-19疫苗，市長林右昌前往體育館了解注射狀況，補教協會理事長黃忠賢代表...

林姿妙行銷農產再出手 「吃軟不吃硬」甜心芭樂搶香上市

疫情期間剛好是宜蘭很多高經濟農作物的產季，消費者因疫情減少出門，致使買氣受挫。縣長林姿妙努力幫忙行銷，今天前往頭城鎮了解...

防疫降級恐湧入大批遊客 台東規畫觀光產業疫苗專案

台東縣今天已連46天零確診，明天逢防疫警戒降二級，縣府表示大原則都依照中央指引規畫。縣長饒慶鈴表示，雖降級仍要努力防疫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。