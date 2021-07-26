基隆補教業復課 注射疫苗、手部消毒、殺菌燈多重防護

基隆市政府今起為全市補教相關從業人員施打COVID-19疫苗，市長林右昌前往體育館了解注射狀況，補教協會理事長黃忠賢代表同業向林表達謝意，讓補教人員及家長能夠安心復課。

林右昌表示，本土疫情發生期間家長們都很辛苦及焦慮，小朋友都是家長心中的寶，市府特別針對保母、補教及安親業者協助免費快篩，並取得陰性證明，讓老師們不用東奔西跑。

林右昌說，安排所有補教業者施打疫苗，希望趕快形成社會保護力，一方面讓老師們安心，另一方面也讓家長安心，為復課預做準備，減輕家長的壓力，這是所有家長的期待，也是政府應該要做的事情。

基市府針對補教跟安親班規畫多道防護，除了幫所有老師施打疫苗，也重視場所防疫管理，特別補助補習班設置自動手部消毒機以及紫外線殺菌燈，隨時保持場所清潔殺菌，透過層層把關，提供孩子更安全的教育環境。