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林姿妙行銷農產再出手 「吃軟不吃硬」甜心芭樂搶香上市
疫情期間剛好是宜蘭很多高經濟農作物的產季，消費者因疫情減少出門，致使買氣受挫。縣長林姿妙努力幫忙行銷，今天前往頭城鎮了解「甜心芭樂」產銷情形，向消費者推薦全台獨一無二吹海風長大、吃軟不吃硬的甜心芭樂。
繼6月初縣政府幫忙促銷壯圍哈密瓜後，接著是西瓜、三星上將梨，由於疫情使得買氣減弱，加上宅配量爆增速度慢，造成水果無法在1天之內宅配到府。經農民向縣府陳情後，縣長林姿妙利用疫情記者會空檔，卯起來幫農民行銷，帶動刺激買氣，銷路非常好。
這次輪到頭城鎮的特產「甜心芭樂」，烟花颱風北偏所幸未對農產造成損害，也使得甜心芭樂順利採收上市。頭城鎮甜心芭樂栽培面積約20.5公頃，年產量約120公噸，產期為每年7月至10月間。
縣長林姿妙表示，頭城甜心芭樂因種植區背山臨海，東北季風從海面刮起鹽水霧氣，將海水中大量微量元素吹向陸地，經雪山山脈阻擋落下，讓甜心芭樂葉面長年吸收海霧氣中所夾帶的微量元素，果實香氣濃郁，果肉細緻，且富含豐富維他命C。
「吃軟不吃硬」，林姿妙提醒消費者，甜心芭樂屬於更年性(軟熟採收)品種，9分熟才能採收，有別一般市面上的硬質芭樂，所以必須挑軟的好吃，口感軟嫩芳香，是孝敬父母、長輩的好水果，歡迎全國消費者踴躍訂購，一起品嘗甜心、幸福的好滋味。
頭城鎮農會總幹事吳立民表示，為感謝消費者支持，今年特推出優惠方案，即日起至9月10日在頭城鎮農會官網或展售中心單次購買手提式3斤裝芭樂禮盒兩盒以上，即贈送甜心芭樂軟糖1包；購買手提式3斤裝芭樂禮盒5盒以上，並至展售中心取貨再加贈甜心芭樂QQ凍1包，農會訂購專線（03）9773100轉34、69或官網http://www.touchen.org.tw/。
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