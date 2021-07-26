林姿妙行銷農產再出手 「吃軟不吃硬」甜心芭樂搶香上市

疫情期間剛好是宜蘭很多高經濟農作物的產季，消費者因疫情減少出門，致使買氣受挫。縣長林姿妙努力幫忙行銷，今天前往頭城鎮了解「甜心芭樂」產銷情形，向消費者推薦全台獨一無二吹海風長大、吃軟不吃硬的甜心芭樂。

繼6月初縣政府幫忙促銷壯圍哈密瓜後，接著是西瓜、三星上將梨，由於疫情使得買氣減弱，加上宅配量爆增速度慢，造成水果無法在1天之內宅配到府。經農民向縣府陳情後，縣長林姿妙利用疫情記者會空檔，卯起來幫農民行銷，帶動刺激買氣，銷路非常好。

這次輪到頭城鎮的特產「甜心芭樂」，烟花颱風北偏所幸未對農產造成損害，也使得甜心芭樂順利採收上市。頭城鎮甜心芭樂栽培面積約20.5公頃，年產量約120公噸，產期為每年7月至10月間。

縣長林姿妙表示，頭城甜心芭樂因種植區背山臨海，東北季風從海面刮起鹽水霧氣，將海水中大量微量元素吹向陸地，經雪山山脈阻擋落下，讓甜心芭樂葉面長年吸收海霧氣中所夾帶的微量元素，果實香氣濃郁，果肉細緻，且富含豐富維他命C。

「吃軟不吃硬」，林姿妙提醒消費者，甜心芭樂屬於更年性(軟熟採收)品種，9分熟才能採收，有別一般市面上的硬質芭樂，所以必須挑軟的好吃，口感軟嫩芳香，是孝敬父母、長輩的好水果，歡迎全國消費者踴躍訂購，一起品嘗甜心、幸福的好滋味。