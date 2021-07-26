快訊

最年輕案例！26歲罕病男疑接種AZ後死亡 死因呼吸衰竭

東奧射箭／射箭男團決賽惜敗韓國 摘史上第二面銀牌

防疫降級恐湧入大批遊客 台東規畫觀光產業疫苗專案

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
防疫警戒明降二級，台東縣府認為可能湧入大批遊客，已規畫觀光產業人員疫苗專案。記者施鴻基／翻攝
防疫警戒明降二級，台東縣府認為可能湧入大批遊客，已規畫觀光產業人員疫苗專案。記者施鴻基／翻攝

台東縣今天已連46天零確診，明天逢防疫警戒降二級，縣府表示大原則都依照中央指引規畫。縣長饒慶鈴表示，雖降級仍要努力防疫，學著和病毒共存。目前台東縣疫苗覆蓋率約29.6%，有近6萬3千人接種，面臨降級後可能湧入大批遊客，縣府也將為觀光人員造冊施打。她也指中央公布疫苗剩餘屬非即時訊息，造成地方困擾。

7月27日到8月9日防疫警戒調降為二級，加上台灣已連2天無死亡確診案例，各界看好台灣疫情發展。近期坊間許多人詢問疫苗混打問題，但中央只是研擬疫苗是否可混打，尚未啟動，縣尚未接獲任何訊息，請民眾稍安勿躁。

饒慶鈴說，在中央規範下，全台人民在幾乎零經濟活動和醫護全力努力情況下，小於獲得初步進展。台東已宣布局部開放運動場館、校園和餐廳內用，雖然降級但還是要遵守防疫措施，為+0繼續努力。

不過她表示，上周疾管署公布疫苗剩餘劑量，造成地方困擾，「各縣市都很頭痛，因為怎麼算都是中央說了算」，以台東為例，疾管署公布截至上周五數量，但台東周五、六、日仍在施打疫苗，到昨天幾乎已經打完，只剩392劑爽約劑，和數據上5500多劑差很多。

她宣布7月2日前施打莫德納第一劑，28日上午9點起可上網預約第二劑，依上次經驗，預估2分內會被搶完；AZ第二劑，明天起到8月5日可視各院規畫到台東醫院等院預約。

另獲中央同意，AZ約剩6千劑超額撥補疫苗，將推出鄉鎮市公所專案，今天造冊，31日在台東馬偕施打；觀光產業專案約2千劑由台東縣觀光協會造冊，如未施打可上1922登記預約。

台東 疫苗 混打

延伸閱讀

舉重／女神郭婞淳27日出賽 台東縣府將直播賽事集氣

台東熱氣球嘉年華反彈聲浪大 辦不辦縣府鬆口研議

台東縣政府人事大變動 近三分之一主管換座位

台東縣府編4千多萬推縣內1日遊振興觀光 議員質疑效益

相關新聞

疫情警戒降 龜山島開放登島了！時段分流一次最多450人

疫情警戒明天從三級降為二級，位於宜蘭東方海域的龜山島也開放登島，除了原有的每天總量管制1800人上限，另外採取時段分流管...

基隆廟口夜市攤商刷洗攤位迎開張 備料減少盼生意回溫

基隆廟口夜市休市2個多月後，定於明天恢復營業，部分攤商今天忙著整理攤位，刷洗營業用具，準備開店。賣果汁的攤商說，客人多半...

明防疫降級 台東餐飲業者準備恢復營業部分遇阻

明天防疫警戒降二級，台東縣各餐飲業者近日全力準備，目前比較困擾的是吃到飽餐廳難以避免顧客走動，無法由員工協助分食，其他大...

花蓮黎明挺醫護 買禮盒加碼送手工餅乾

台灣新冠疫情尚未平息，花蓮黎明庇護工場有感於第一線醫護人員堅守崗位，儘管庇護工場業績受到衝擊，仍發起「挺醫護」中秋禮盒公...

台東8月啟用噪音科技執法 違規最高罰3600元

台東縣環保局今天宣布，8月起將採科技執法取締噪音車，如行駛中車輛分貝超過標準，將被自動拍照，由環保局直接開單告發，違規將...

影／明降警戒宜蘭景點大清消 幾米飛天小火車也升空了

疫情從明天起從三級警戒降為二級，宜蘭縣政府針對市區等重要景點進行環境大消毒，包括火車站周邊的幾米主題公園、丟丟噹廣場、礁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。