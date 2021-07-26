防疫降級恐湧入大批遊客 台東規畫觀光產業疫苗專案

台東縣今天已連46天零確診，明天逢防疫警戒降二級，縣府表示大原則都依照中央指引規畫。縣長饒慶鈴表示，雖降級仍要努力防疫，學著和病毒共存。目前台東縣疫苗覆蓋率約29.6%，有近6萬3千人接種，面臨降級後可能湧入大批遊客，縣府也將為觀光人員造冊施打。她也指中央公布疫苗剩餘屬非即時訊息，造成地方困擾。

7月27日到8月9日防疫警戒調降為二級，加上台灣已連2天無死亡確診案例，各界看好台灣疫情發展。近期坊間許多人詢問疫苗混打問題，但中央只是研擬疫苗是否可混打，尚未啟動，縣尚未接獲任何訊息，請民眾稍安勿躁。

饒慶鈴說，在中央規範下，全台人民在幾乎零經濟活動和醫護全力努力情況下，小於獲得初步進展。台東已宣布局部開放運動場館、校園和餐廳內用，雖然降級但還是要遵守防疫措施，為+0繼續努力。

不過她表示，上周疾管署公布疫苗剩餘劑量，造成地方困擾，「各縣市都很頭痛，因為怎麼算都是中央說了算」，以台東為例，疾管署公布截至上周五數量，但台東周五、六、日仍在施打疫苗，到昨天幾乎已經打完，只剩392劑爽約劑，和數據上5500多劑差很多。

她宣布7月2日前施打莫德納第一劑，28日上午9點起可上網預約第二劑，依上次經驗，預估2分內會被搶完；AZ第二劑，明天起到8月5日可視各院規畫到台東醫院等院預約。

另獲中央同意，AZ約剩6千劑超額撥補疫苗，將推出鄉鎮市公所專案，今天造冊，31日在台東馬偕施打；觀光產業專案約2千劑由台東縣觀光協會造冊，如未施打可上1922登記預約。