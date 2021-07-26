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基隆廟口夜市攤商刷洗攤位迎開張 備料減少盼生意回溫

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆廟口夜市的攤商今天忙著整理攤位，刷洗營業用具，迎接明天恢復營業。記者邱瑞杰／攝影
基隆廟口夜市的攤商今天忙著整理攤位，刷洗營業用具，迎接明天恢復營業。記者邱瑞杰／攝影

基隆廟口夜市休市2個多月後，定於明天恢復營業，部分攤商今天忙著整理攤位，刷洗營業用具，準備開店。賣果汁的攤商說，客人多半買了帶走，受影響較少，但不知生意好不好，所以備料比平日少。

今年5月中旬新冠肺炎本土疫情爆發，確診人數激增。基隆廟口夜市從5月17日起停止營業，直到明天才復業。廟口夜市罕見停業2個多月，自來水公司和市府等單位協調，在休市期間更換地下水管，重鋪路面，改善當地營業環境。

廟口夜市停業，加上管線施工，當地逛街人潮大不如前，市況蕭條。明天就要復市，多名攤商今天到攤位區整理營業用具，刷洗攤架和器具，迎接開市。有人說，2個多月沒做生意，沒有收入，生計快出問題了。

賣果汁的攤商說，現在的客人跟以前不一樣，很少人會坐下來喝果汁，大多數的客人都是外帶，買了就走。復市後生意一定要慢慢來，所以他準備的水果數量比往日少，看明天的狀況再來調整。

住在廟口附近的林先生說，對於廟口夜市復業是既期待又怕受傷害，因為有人潮就是錢潮，觀光客來了，基隆的經濟才有活水。只是人來太多還是不好，疫情看起來有穩定控制，但畢竟仍有一些「黑數」，大家並不是很清楚，仍要小心一點。

基隆廟口、愛四路明天復市，基市府也宣布加強版防疫指引，包括攤商2罩1套、夜市中路禁止設攤、全面實聯制、烹煮要遮罩、隔板梅花座、桌椅勤清消、除座位區飲食全程戴口罩、禁邊走邊吃等，降低疫病傳染可能性。

基隆廟口夜市的攤商今天忙著整理攤位，刷洗營業用具，迎接明天恢復營業。記者邱瑞杰／攝影
基隆廟口夜市的攤商今天忙著整理攤位，刷洗營業用具，迎接明天恢復營業。記者邱瑞杰／攝影

夜市 基隆

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