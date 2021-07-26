花蓮黎明挺醫護 買禮盒加碼送手工餅乾

台灣新冠疫情尚未平息，花蓮黎明庇護工場有感於第一線醫護人員堅守崗位，儘管庇護工場業績受到衝擊，仍發起「挺醫護」中秋禮盒公益方案，即日起至9月3日，只要買10盒指定禮盒，庇護工場就會加碼1盒禮盒送醫護，希望藉由棉薄之力挺醫護人員。

為增加身心障礙者就業機會，黎明機構於2009年成立黎明身心障礙者庇護工場，希望藉此造福更多身心障礙者朋友，依照庇護員工個別狀況因材施教，透過烘焙產品、餐飲製作、洗滌布品、商品販售等工作，讓他們能擁有自立的能力，在不同的職業領域中找到就業的機會。

黎明庇護工場主任鍾京廷表示，工場配合防疫採分流上班將近2個月，但由於中秋節慶銷售是庇護工場營收的最大來源，除了平時的工作熟練度外，在3個月前就開始訓練烘烤餅乾、包裝、組裝禮盒、封箱與出貨。

鍾京廷說，能夠在這時刻仍順利推出中秋禮盒，要感謝全台醫護人員持續守護台灣，因此推出「挺醫護」中秋禮盒公益方案，民眾只要購買10盒指定秋節禮盒，包括鳳漾禮盒、芋見幸福禮盒、奔月禮盒自用或送醫護，黎明會加碼致贈1盒鳳漾禮盒送醫護人員，挺醫護禮盒運費由黎明負擔。