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影／明降警戒宜蘭景點大清消 幾米飛天小火車也升空了

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
明天起疫情警戒降為二級，宜蘭縣政府今天出動大型機械，吊掛火車站前的幾米飛天小火車，預計傍晚可以就定位，準備迎賓。圖／縣府工旅處提供
明天起疫情警戒降為二級，宜蘭縣政府今天出動大型機械，吊掛火車站前的幾米飛天小火車，預計傍晚可以就定位，準備迎賓。圖／縣府工旅處提供

疫情從明天起從三級警戒降為二級，宜蘭縣政府針對市區等重要景點進行環境大消毒，包括火車站周邊的幾米主題公園、丟丟噹廣場、礁溪轉運站等，車站對面的幾米飛天火車今天也升空吊上原來位置，部分轄風景區依照中央指引採取「降載50%」開放，請遊客進入時全程戴口罩。

宜蘭向來是雙北民眾喜歡旅遊的縣市，目前雙北仍有零星病例，縣府防疫不敢掉以輕心，需審慎對應。今天縣府針對宜蘭火車站前的幾米景點熱區展開全面大清消，一些人偶塑像公仔、遊客喜愛拍照打卡的地方都是消毒重點，上午也動用大型機具把火車站對面的飛天火車吊掛升空，預計今天傍晚能把小火車就定位。

因應疫情警戒降二級，宜蘭縣轄景區及縣管水域海域遊憩活動有一部分禁止、一部分開放。維持禁止的部分包括縣轄景區內露營、烤肉，暫停開放；頭城濱海森林公園、礁溪溫泉公園、湯圍溝公園及清水地熱公園因為有湯屋、泡腳池、煮蛋池等，暫停開放；水海域活動不容易落實全程戴口罩，需要比較高的防疫要求，也暫停開放，再視疫情狀況做滾動式檢討。

至於其他縣轄景區採取50%降載開放，有專屬停車場的開放風景區採取停車位降載50%管制；無專屬停車場的開放景區，以社交距離戶外人潮容留上限降載50%管制，船運則以載客數降載50%管制，這部分也視防疫作為進行滾動式檢討。

明天起疫情警戒降為二級，宜蘭縣政府今天出動大型機械，吊掛火車站前的幾米飛天小火車，預計傍晚可以就定位，準備迎賓。圖／縣府工旅處提供
明天起疫情警戒降為二級，宜蘭縣政府今天出動大型機械，吊掛火車站前的幾米飛天小火車，預計傍晚可以就定位，準備迎賓。圖／縣府工旅處提供
明天起疫情警戒降為二級，宜蘭縣政府針對市區等重要景點進行環境大消毒，包括火車站周邊的幾米主題公園人偶等。圖／縣府工旅處提供
明天起疫情警戒降為二級，宜蘭縣政府針對市區等重要景點進行環境大消毒，包括火車站周邊的幾米主題公園人偶等。圖／縣府工旅處提供
明天起疫情警戒降為二級，宜蘭縣府今天在吊掛幾米飛天火車之前，針對車廂進行噴灑消毒。圖／縣府工旅處提供
明天起疫情警戒降為二級，宜蘭縣府今天在吊掛幾米飛天火車之前，針對車廂進行噴灑消毒。圖／縣府工旅處提供

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