台鐵台東機務段升格 助提升東部人才培育

因應南迴鐵路電氣化及新型電聯車投入東部營運，車輛檢修及運轉任務將更為重要，立委劉櫂豪推動台鐵局「台東機務分段」升格「台東機務段」成功，有助提升東部相關人才培育。

民進黨籍立法委員劉櫂豪今天表示，南迴鐵路電氣化去年12月完工啟用後，電氣化車輛開始行駛南迴線，加上台鐵局新購EMU3000型城際電聯車將在今年7月30日開始陸續交車，讓原本花蓮機務段所轄台東機務分段的任務不僅需要配合業務調整，且車輛檢修及運轉任務將更為重要。

因此在南迴鐵路電氣化通車前，向交通部爭取「台東機務分段」升格為「台東機務段」，以因應未來運輸及車輛檢修需求。

劉櫂豪指出，台鐵局在今年6月1日正式將台東機務分段提升為台東機務段，但因為國內疫情嚴峻，在6月28日舉行簡單揭牌儀式，鼓勵機務段同仁，安全第一為要務，並期許能培育更多東部人才。

劉櫂豪說，台東機務分段過去以維修非電氣化車種，包含柴電車、莒光及復興號、藍皮車等為主。升格轉型後，將以維修電氣化車種為主，包含EMU500型以及今年將交車的EMU3000型電聯車，因應新型車輛檢修維護，期待能培育更多在地人才，強化營運安全。

台東機務段同時肩負運轉任務，轉型後將持續強化相關設施，提供司機員運轉休息的優質環境，不僅是車輛硬體檢修、人員調度休憩，更是維護營運安全重要的一環，在台鐵局持續改革下，加強營運安全與車輛維護，提供服務品質更好的公共運輸。